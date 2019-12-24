Türk soğanı Hindistan mutafağında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk soğanı Hindistan mutafağında - Son Dakika Dünya

Türk soğanı Hindistan mutafağında

6 saat önce

Hindistan, ülkenin doğusunda aşırı yağışlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle tarım ürünlerinde rekolte düşüklüğü nedeniyel Türkiye'den soğan ithal etti.

Türk soğanı Hindistan mutafağında, System.String[]

Hindistan, ülkenin doğusunda aşırı yağışlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle tarım ürünlerinde  rekolte düşüklüğü nedeniyel Türkiye'den soğan ithal etti. Türk soğanları Hind mutfağında yerini alırken, Hindistanlılar ilk defa Türnk soğanı ile tanışmış oldu.

Doğu Hindistan'ın eyaleti Odisha'da yaşanan kuru soğan sıkıntısı sebebiyle Türkiye başta olmak üzere Mısır ve Afganistan'dan kuru soğan ithal edildi. Türk üreticileri 1,5 ayda yaklaşık 50 bin ton soğan ihraç ederken, kuru soğan fiyatlarının bir miktar ucuzladığı belirtildi. 250 bin ton soğan ihtiyacının ancak 200 bin tonunu karşılayan Hindistan, açığı kapatmak için Türkiye'den toplamda 11 bin ton kuru soğan alacak. Mısır'dan 6 bin ton kuru soğan sipariş edilirken, kalanının da Afganistan üzerinden temin edileceği belirtildi.


Hindistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor

Son Dakika Haberleri
19:09 Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi - Son Dakika Haber
19:09 Dört cami ateşe verildi, Etiyopyalılar sokağa döküldü - Son Dakika Haber
19:09 Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Son Dakika Haber
19:04 Kalın: (Togo Kuleleri) Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal,... - Son Dakika Haber
19:04 Kütahya'da sıra dışı Mehmet Akif Ersoy anma programı - Son Dakika Haber
18:41 Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk soğanı Hindistan mutafağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]