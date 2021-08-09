Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Denizli'de alabalık üreticileri ile bir araya geldi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, alabalık üreticileri ile bir araya geldi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atalay, Denizli'nin Çameli ilçesinde alabalık üreticileri ile buluştu.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, Denizli'deki alabalık üretiminin Türkiye'nin su ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kaliteli balık yumurtası ve yavru üretiminin sektörün gelişimi için vazgeçilmez olduğunu ve Denizli'deki su kaynaklarının bu alana daha fazla kanalize olması gerektiğini aktaran Atalay, "Bakanlığımız tarımın her alanında olduğu gibi su ürünleri sektöründe de balık üreticilerimizin yanında, üreticilerimizin ürünlerini artırmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teknik personeller, sektör temsilcileri ve alabalık üreticileri katıldı.