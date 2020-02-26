"Türk şort ve mayoları dünyanın her yerinde" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Türk şort ve mayoları dünyanın her yerinde' - Son Dakika Ekonomi

"Türk şort ve mayoları dünyanın her yerinde"

6 saat önce

Türkiye'nin iç giyim ve mayoda oldukça iddialı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Türkiye tüm dünyada kaliteli ürünleri ile bu sektörün en dikkat çeken ülkesi." dedi.

Türkiye'nin iç giyim ve mayoda oldukça iddialı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Türkiye tüm dünyada kaliteli ürünleri ile bu sektörün en dikkat çeken ülkesi." dedi.


Yaz mevsimine sayılı günler kala mayo ve şort piyasası ile ilgili açıklamalarda bulunan Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Türkiye tüm dünyada kaliteli ürünleri ile dikkat çeken bir ülke. Ürünlerimiz başta Ortadoğu ve Rusya olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinde. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen LİNEXPO'na (İç Giyim Fuarı) gelen bir çok ülkeye ev sahipliği yaptık. Aldığımız dönüşler gerçekten tatmin ediciydi. Türkiye iç giyim ve mayoda oldukça iddialı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almakta. Online satışların bu tanınırlığa etkisi büyük." dedi.


Yolcu, Granz'ın da dünya çapında tanınan bir şirket olmak için çalıştığını belirterek, "Özellikle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde, marka değerimizi yükseltecek firmalara ürün vermekteyiz. Bu ürünler yüzlerce ülkedeki alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarında satılmakta. Biz güncel modaya yön veren yenilikleri takip eden bir sektörün temsilcisiyiz. Bu yıl fuardan aldığımız mesaj tatil ülkelerinde mağazalaşmamızdı. Ürünlerimiz, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 20'nin üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Bunlar arasında Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri de var. Hedeflerimiz arasında bu ülkelerde mağazalarımız olması var. Geçtiğimiz yıl 1 milyon parça mal ürettik. Bu yıl 1.7 milyon mal üretmek için tesislerimizi artırmayı planlıyoruz. İstihdam oluşturmak her zaman önceliğimiz. Satış ağlarımızı genişletmek için Türkiye'nin haricinde yurt dışında da bir çok fuara katılıp reklam kampanyaları yapıyoruz. Yeni pazarlarımızdan bir tanesi bu yıl İngiltere pazarı. İngiltere'de yeni hayata geçirdiğimiz şirketimizle bir çok alışveriş merkezi ve mağazaya özel tasarımlar hazırlıyoruz. Bunun için marka kalitesini daha üst seviyeye çıkarttık. İngiltere'den sonra Fransa, İtalya ve Hollanda bizim hedef ağımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İngiltere, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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