Son Dakika Haberleri: Türk Spor Tarihine Damga Vuran İsimler Onurlandırıldı

Türk Spor Tarihine Damga Vuran İsimler Onurlandırıldı

1 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede faaliyet gösteren spor kulübü yöneticileri ve spor antrenörleriyle "2018-2019 Spor ve Gençlik Yılı Yatırımlar ve Koordinasyon Toplantısı"nda bir araya geldi.

Türk Spor Tarihine Damga Vuran İsimler Onurlandırıldı, System.String[]
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede faaliyet gösteren spor kulübü yöneticileri ve spor antrenörleriyle "2018-2019 Spor ve Gençlik Yılı Yatırımlar ve Koordinasyon Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bir dönem yeşil sahalarda fırtına gibi esen ve Büyükçekmece'de ikamet eden milli futbolcular Galatasaraylı Bülent Ünder, Muhammet Altıntaş, Adnan Esen, Savaş Demiral, Beşiktaşlı Süleyman Oktay, Malatyasporlu Feyzullah Küçük ve İstanbulsporlu Fuat Buruk'a "onur ödülü" verilirken, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporculara da teşekkür plaketi takdim edildi.

"Her karışında spor yapabileceğiniz bir kent"

Spor şehri olan Büyükçekmece'nin spor kulüpleri ve milli sporcuları ile bir araya gelen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'ye spor zenginliği kazandıran değerli spor kulübü yöneticilerim ve kıymetli sporcularım hepinize çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Bu kadar zengin spor faaliyetleri yaptığımızı sizinle beraber fark ettim. Büyükçekmece'nin her bir karış toprağında spor yapma imkanımız var. Bu nedenle Büyükçekmece'ye biz Mutluluk Şehri Büyükçekmece diyebiliyoruz" dedi.

16 branşta 22 spor tesisinde faaliyet gösteren Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi'nin eğitmenlerinin de katıldığı toplantıda spor alanında 2019 yılında hayata geçirilecek projeler hakkında konuşuldu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 proje"

Basketbol, bisiklet, futbol, güreş, kaleci eğitimi, okçuluk, satranç, tenis voleybol, aerobik, pilates, yoga, yüksek ve düşük seviye egzersiz, yürüyüş ve zumba alanında Büyükçekmecelilere spor hizmeti sunduklarını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'ye bu sene 2 tane yüzme havuzu yapıyoruz. İkisi de kapalı havuz olacak. Bir tanesi olimpik bir tanesi de yarı olimpik yüzme havuzu olacak. Yüzme sporuna yaz ve kış önemli katı sağlayacak. Yaz okuluna giden öğrencilerimiz hariç toplam 4973 kişiye spor hizmeti verdiğimiz Atatürk Spor Kompleksi'ni büyüteceğiz. Spor tesislerimizin tümü 2019 yılında yenilenecek. Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 projeyle çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

Spor kulübü yöneticileri ve antrenörlerin istek ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, dereceye giren Büyükçekmeceli sporcuları sahneye davet ederek plaketlerini takdim etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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