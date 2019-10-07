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Türk sporcudan İtalya'da dünya rekoru

1 saat önce

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü ortaokul öğrencisi milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da katıldığı DS Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı gösterip birinci olarak rekor kırdı.

Türk sporcudan İtalya'da dünya rekoru, System.String[]

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü ortaokul öğrencisi milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da katıldığı DS Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı gösterip birinci olarak rekor kırdı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencimiz, yüzme şampiyonalarında daha önce de birçok kez başarılar elde etti. İtalya'da gerçekleşen 50 metre kurbağalama stilinde 1. olarak, okulumuzun ve ülkemizin yeniden gurur kaynağı oldu" dedi.


Doğa Koleji Sakarya Kampüsü ortaokul öğrencisi, başarılı sporcu Ada Zehra Anlatıcı, en son; TÖSSFED tarafından düzenlenen Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 100 m yarışlarında ve 50-100-200 m. serbest/ sırt stillerinde 1. olmuştu. Bu başarısı ile 4 tane Avrupa A barajını geçerek Eylül ayında İtalya'da düzenlenen DS Avrupa Şampiyonası'na katılan milli sporcu İtalya'nın Sardunya Adası'nda düzenlenen DSISO Açık Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama stilinde 1. olarak 16 yaş altı kategorisinde dünya rekoru elde etti.


"Aileler doğru yönlendirmelerde bulunmalı"


Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, sporcu genç nesiller yetişmesi için ailelere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Genç sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Öğrencinin sportif bir kimlik kazanabilmesi için ailenin doğru yönlendirmelerde bulunması önem taşıyor. Ailesinin desteğini alan çocuk özgüven kazanıyor, disiplinli ve azimli bir çalışma süreci başarıyı getiriyor" şeklinde konuştu.


Doğa Koleji sporcuları uluslararası arenada


Lüle, sporu daima akademik gelişimin bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren kişisel branşlar ve takım sporları alanlarında destekliyoruz. Özellikle son 10 yılda Türkiye çapında ve uluslararası platformda sayısız başarıya imza atan kurumumuzun başarılı sporcuları milli takımlarda, NBA'de ve pek çok farklı uluslararası platformda profesyonel spor yaşamını başarıyla sürdürüyor" dedi. - İSTANBUL

Doğa Koleji, Sakarya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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