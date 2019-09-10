Türk sporcular Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda...

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.



Onur Tosun ve İlknur Yılmaz'ın antrenörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosundaki sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:



Yusuf Dikeç: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca



Yavuz Keskin: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca



Yusuf Avcı: Merkez ateşlemeli tabanca, rapid tabanca



Murat Kılıç: Rapid tabanca, standart tabanca



Özgür Varlık: Rapid tabanca



Alp Eren Erdur: 25 metre tabanca



Şevval İlayda Tarhan: 25 metre tabanca



Yasemin Beyza Yılmaz: 25 metre tabanca



Elif Kırklar: 25 metre tabanca



Ahmet Bayrak: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40



Zeynep Gökçe Demirci: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x4