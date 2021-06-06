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Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika

Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı

06.06.2021 21:34
Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı, System.String[]

Türk sporcular, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Türk sporcular, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Milli sporcular, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Şampiyonada kadınlar T54 kategorisi 100 metre yarışında Zübeyde Süpürgeci, erkekler T57 kategorisi cirit atmada Muhammet Khalvandi, F11/12 kategorisi disk atmada Büşra Nur Tırıklı ve T12 kategorisi 400 metre yarışında Oğuz Akbulut, Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Organizasyonda kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında Sevda Kılınç Çırakoğlu ve erkekler F34 kategorisi cirit atmada Muhsin Kaedi de altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Hamide Doğangün, erkekler T11 kategorisi 5 bin metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar, erkekler T13 kategorisi 400 metre yarışında Hakan Cira, kadınlar F41 kategorisi gülle atmada Rabia Cirit, kadınlar T54 kategorisi 400 metre yarışında Zübeyde Süpürgeci ve kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut gümüş madalyaya ulaştı.

Turnuvada kadınlar T11 kategorisi 400 ile bin 500 metre yarışlarında Havva Elmalı, kadınlar T53 kategorisi 100 ile 400 metre yarışlarında Zeynep Acet, erkekler F34 kategorisi gülle atmada Muhsin Kaedi, erkekler T47 kategorisi yüksek atlamada Abdullah Ilgaz, erkekler T11 kategorisi bin 500 metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar ile erkekler F41 kategorisi cirit atmada Ömer Faruk İlkin de bronz madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonada büyük bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla yayımladığı ve sporcuların isimleri ile kategorilerinin de yer aldığı paylaşımında, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası, Atletizm, Polonya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika Spor


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