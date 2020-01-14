Türk sporu için tarihi fırsat

5 gün sürecek organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tarihsel anlamda ilk olan çalıştayın her an lamda önemli ve yol gösterici sonuçlar üreteceği kanaatindeyim" dedi. 2019'da pek çok branşta önemli başarılar elde edildiğini belirten Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'na katılmasıyla bir gurur daha yaşadıklarını dile getirdi.



İnsan odaklı reformlar hayata geçmeli



"Hiçbir başarı tesadüfi değil." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Spor camiamız yükselen bir ivmeye sahip. Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle 'Spor tesisleri devrimi' gerçekleşti. Ülkemizin 4 bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Avrupa'nın en modern tesislerine, statlarına sahibiz."



Kasapoğlu, sporun tabana yayılması için kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşların spora eşimlerini sağladıklarını vurgulayarak, "Artık niteliklerimizi artırmak ve başarıların sürekliliğini sağlamak için Türk sporunda, insan odaklı yapısal reformlar hayata geçirme amacımız var" dedi.



Almanya, Fransa ve İngiltere örneği



Kasapoğlu, Bakanlık olarak bütün imkanları spor kulüpleri için kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ancak bu noktada önemli sıkıntılar var. Tesisler gelişti, imkanlar genişledi, spor pazarında ülkemizin payı arttı, uluslararası organizasyonlar ülkemizde daha fazla yer almaya başladı ancak federasyonlar ve kulüpler noktasında idari ve mali anlamda olması gereken noktada değiliz. Mevcut yapı ve anlayışla kulüplerimizin, bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri pek mümkün görünmüyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi; idari, mali ve sportif yönden bir yeniden yapılanma gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.



Kulüpler yasası yakında meclis gündemine gelecek



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkedeki kulüp yapılarının, dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı, bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak." Bakan Kasapoğlu, altyapıların sözde değil, gerçekte hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Önümüzdeki süreç futbolcu yetiştirme, futbolcu ihracatı, Türk futbolu için markalaşma süreçlerinin hızlandığı bir dönem olacak. Öyle gençler yetiştirmeli, öyle kadrolar çıkarmalıyız ki milli takımımızın da eli güçlensin" dedi.