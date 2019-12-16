Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor - Son Dakika
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Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor

6 saat önce

GENÇLiK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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GENÇLiK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda hazırlanan yönetmelikler binlerce sporcuyu, federasyonları ve kulüpleri yakından ilgilendiriyor.


ÇÖZÜM ODAKLI DEĞİŞİK


Yönetmenliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız. Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


YENi YÖNETMELiĞiN AVANTAJLARI NELER?


SPORCULAR


Fiziksel efor gerektirmeyen spor dallarında, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.


İlk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde 'sağlık raporu' şartı kaldırılıyor · Her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı getirildi.


Sporcular her spor dalında ayrı kulüpte lisans alabilecek.


Sporculara e-devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanıyor.


ANTRENÖRLER


Eğitim programı, temel ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.


Temel eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kurum tarafından yapılacak.


Spor liselerinden mezun olanlara, 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilecek.


Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi verenlere bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alma hakkı verildi.

Vize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52 
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