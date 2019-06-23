Son Dakika Haberleri: Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi
Son Dakika Spor Haber

Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi

16 dakika önce

Ukrayna'ın Kropyvnytsky şehrinde düzenlenen ve sadece TOHM sporcularının katıldığı Ukrayna Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U18 Atletizm Milli Takımı, 14 farklı branşta 10 altın ve 4 bronz madalya kazandı.

Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi, System.String[]
Ukrayna'ın Kropyvnytsky şehrinde düzenlenen ve sadece TOHM sporcularının katıldığı Ukrayna Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U18 Atletizm Milli Takımı, 14 farklı branşta 10 altın ve 4 bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacı ile 1 Aralık 2013 tarihinde hayata geçirdiği, 21 yaş altı sporculara hizmet veren Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) meyvelerini vermeye başladı.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) yetişen atletler, Ukrayna'da madalyalara ambargo koydu. U18 Atletizm Milli Takımı, 25 sporcuyla katıldığı Ukrayna Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı. İlk defa bir uluslararası turnuvaya sadece TOHM sporcuları tam takım olarak katıldı ve 10 altın ve 4 bronz madalya kazandılar.
10 altın ve 4 bronz madalya kazanarak tarih yazan ve tamamı TOHM sporcusu olan U18 Atletizm Milli Takımı'nda madalya kazanan sporcular ve dereceleri şu şekilde:
Sıla Ergün 1500m (4: 39.29), Altın Madalya
Büşra Altınbaş 400m (1: 03.16), Bronz Madalya
Ece Nartürk gülle atma (15.93),  Altın Madalya
Selma Davulcu cirit atma (52.93), Altın Madalya
Ferhat Ayar 100m (10.91), Altın Madalya
Kaan Gacar 200m (22.98), Altın Madalya
Gökdeniz Göçmen 400m (49.89), Bronz Madalya
Süleyman Toker 800m (1: 56.91), Altın Madalya
Abdulbaki Enterili 3000m (8: 58.64), Altın Madalya
Mehmet Eren Cantürk 2000m (6: 12.22), Altın Madalya
Halil Oğurlu 3 adım atlama (14.46), Bronz Madalya
Savaş Parlak gülle atma (18.05), Altın Madalya
Emirhan Şipşak çekiç atma (64.34), Altın Madalya
Lütfi Demir disk atma (51.52), Bronz Madalya


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
türkiye, milli, atletizm, ukrayna, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarih yazdı! TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]