Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki söndürülemeyen yangınlar için dünyaya çağrıda bulundu

Alevlerle mücadele eden ülkemiz için herkes tek yürek oldu. Spor dünyası da dün başlatılan Help Turkey etiketiyle geniş kitlelerine seslendi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınların kontrol altına alınabilmesi için dünyadan destek istenildi.

Help Turkey etiketindeki ortak metin ise şu oldu:

"Bize yardım edebilecek ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var."

İşte spor dünyasından gelen paylaşımlar: