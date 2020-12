Türk sporunun örnek annesi Göksu

AVRUPA Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla spor tarihimizde ilkleri başarmayı sürdürürken, Türk kadınına da örnek olan 30 yaşındaki milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, 5 yaşındaki kızı Lina ile birlikte evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Mersin'de ev sahipliği yaptığımız şampiyonada Türkiye'nin çok büyük bir organizasyona imza attığını ifade ederek sözlerine başlayan Göksu Üçtaş Şanlı, "Şampiyonayı çok büyük başarı ve titizlikle yürüten Cimnastik Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimiz organizasyondan çok memnun kaldı, ülkemizden çok mutlu ayrıldı. Gayet güzel, kendimizden emin, iyi bir yarışma çıkardık" diye konuştu.

Tarihte bir ilk olan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar kategorisindeki gümüş madalyanın çok değerli olduğuna vurgu yapan Göksu Üçtaş Şanlı, "Ben serimin iyi ve temiz olduğundan çok emindim. İyi bir puan aldığımda da çok sevindim. Benden sonra sıralamada bir sürü arkadaşım vardı, onları da bekledim. Beklerken heyecanım doruktaydı. Daha sonra birinci olduğum ilan edildi. Bir 5 dakika altın madalya sevinci yaşadım. Sonra gümüş madalyaya düştüm ama bu da benim için çok güzeldi. Ben, bizlerde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

KADINLARDA İLKLERİ BAŞARDIArtistik Cimnastik Milli Takımı'nda kendisinin yarı yaşındaki takım arkadaşlarıyla ülkemize ilk kez takım halinde dördüncülüğü de getiren Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerinde hep tarihi ilkleri başardı. Başarılı sporcu daha önce de 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak artistik cimnastikte olimpiyata giden ilk temsilcimiz oldu. Spora ara verip anne olduktan sonra cimnastik branşına göre ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı organizasyonlarda kazandığı madalyalarla ülkemizi gururlandıran, Avrupa Şampiyonası'nda yine tarihi bir ilki başaran Göksu, açtıkları kapının devamının geleceğini söyledi.Kariyerindeki ilk madalyaya 7 yaşında ulaştığını anlatan başarılı sporcu, "Okullararası ilk madalyamı kazandım. Yaşım 12'ye geldiğinde ise milli takıma girdim. Milli takımda da denge aletinde birinci oldum. Türkiye şampiyonluklarım, uluslararası alanda başarılarım gelmeye başladı. Danimarka'da 2006'daki Dünya Şampiyonası'na kadınlarda ilk ben katıldım. Daha sonra 2009'da Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında ikinci oldum, gümüş madalya kazandım. 2010 Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda yer aletinde 3'üncü oldum. Bunlar Türkiye'de kadınlar adına yapılan bir ilkti. Londra'da 2012 Olimpiyatları'na giden ilk cimnastikçi unvanını aldım. Bu başarılar ekip işi oldu. Olimpiyat kapısını açtık ve bunun devamı gelecek" dedi.ZOR ENGELLERİ AŞTI Göksu Üçtaş Şanlı, 1999 yılında Marmara Depremi'nden olumsuz etkilendiğini ifade etti. Depremde evleri hasar görüp ailesiyle birlikte uzun süre çadırda kalan Göksu, deprem olduğu sırada Bolu'da milli takım kampında olduğunu belirtip, "Benim gibi bir sürü kişi depremden olumsuz etkilendi. Kamp merkezinde arkadaşlarımla birlikte kalıyordum. Depreme gece uykuda yakalandık. Zor zamanlar geçirdik. Çadırlarda kaldık ancak her gün idmanlarımıza devam ettik. Geriye dönüp baktığımda bu zor zamanları artık tebessümle anıyorum. Kronik sakatlıklarım oldu. Evlendim ve kızım Lina dünyaya geldi. 2012 yılından sonra sporu tamamen bırakmıştım. Öğretmenlik ve antrenörlük yaptım. Senelerin vermiş olduğu yorgunluk vardı, hem psikolojik hem de fiziksel olarak. Bunun için sporu bırakmıştım. Sporu bıraktıktan sonra göremediklerimi gördüm, antrenörlerimi takip ettim. Bunlar bana çok şey kattı" diye konuştu. "ANNE OLMAK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"Anne olmanın hayatına çok değer kattığını söyleyen Göksu Üçtaş Şanlı, "Mersin'deki şampiyonada kızımdan yaklaşık 1 ay ayrı kaldım. Elbette her ikimiz için de zor oldu. Çok özlüyorum Lina'yı. O da beni çok özlüyor ama fedakarlığı sadece ben de yapmıyorum. Kızıma da çok büyük iş düşüyor. Küçücük yaşında benden ayrı kalarak çok büyük fedakarlık yapıyor. Bu olgunluğu gösterdiği için kızıma teşekkür ediyorum" dedi. Kızı Lina'nın cimnastiğin içinde olduğunu belirten, "Lina cimnastikle büyüdü. Ancak ileride bu sporu yapar ya da yapmaz, ben onu her türlü desteklerim. Sadece mutlu bir çocuk olsun istiyorum, sadece mutlu bir hayatı olsun istiyorum. Lina'nın cimnastiğe yeteneği var. Fakat ne kadar çalışabiliriz ya da ne kadar yapabiliriz göreceğiz. Pandemi döneminde olduğumuz için aksaklıklar yaşayabiliyoruz" şeklinde konuştu. LİNA ANNESİYLE GURUR DUYUYOR Lina ise annesinin başarılarıyla çok mutlu olduğunu söyledi. Mersin'de madalya kazanan annesini babaannesi ile birlikte izlediğini anlatan Lina, "Kendimi güzel hissediyorum. Babannem yarışlarda bağırınca annem kaybetti diye korktum. Sonra baktım annem kazanmış. Annemin hareketleri çok zor, çok yorucu. Ben yapınca çok yoruluyorum. Annem yarışmaya gittiğinde salonda cimnastik yapamadım. Evde kaldım, evde yaptım" ifadelerini kullandı.

Göksu Üçtaş Şanlı ve kızı Lina, röportajın ardından evde antrenman yaparak objektiflere poz verdi.