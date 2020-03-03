Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda oturumları yöneten moderatörler ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 13-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen çalıştaya ilişkin Bakan Kasapoğlu'nun başkanlığında, Ankara Green Park Hotel'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kasapoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, organizasyonun Türk sporu için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Sporumuzun bütün paydaşlarıyla sorunlara dair fikirlerimizi, analizlerimizi, tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi masaya yatırdığımız önemli bir organizasyona imza attık. Sorunlarımızın tamamını kapsamlı bir biçimde ele alarak, çözüm önerileri üretmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yeni bir spor sistemine geçiş sürecinde olduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Bu süreçte dünyada başarılı olmuş spor sistemlerini, kanunları analiz ettik. Bu analiz ve çıkarımları ülkemizin şartlarına en uygun şekle dönüştürüp, Gazi Meclis'imize yeni 'Spor Kanunu' konusunda destek olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, hummalı bir şekilde hazırladıkları çalıştay sonuç raporunun, "Spor Kanunu" çalışması öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine katkı sağlamasını amaçladıklarını vurguladı.



Türk sporunda kulüpler ile federasyonların sorunları ve çözüm önerileri noktasında tarihi bir organizasyona imza attıklarını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Planlı gelişmenin, büyümenin, sürdürülebilir başarının, ekonomik zorlukları aşmanın yollarını birlikte bulacağız. Bu çalıştay da böylesine tarihi bir yol haritasının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Çalıştayın ardından hazırlıklarını sürdürdüğümüz raporun, her anlamda son derece önemli ve yol gösterici sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Bu sürece katkı sunan spor camiasının bütün paydaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çalıştay raporunda sona gelindi

Çalıştayda kayıt altına alınan toplam 150 saatlik konuşma ve tartışma sürecinin deşifresi, çok geniş kapsamlı bir metin oluşturuyor.

Bu metin üzerinde yapılan kapsamlı analizler sonucu ortaya çıkarılan çözüm önerileri, çalıştay kitapçığına aktarılıyor. Geniş kapsamlı müzakereler sonucunda, katılımcılar tarafından vurgulanan çözüm önerilerinin, analizlerde ortaya çıkan ana temalar çerçevesinde raporlaştırılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.



Organizasyonun ilk iki gününde Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerilerine dair 5 ayrı oturum düzenlendi. Söz konusu oturumlara, 14 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi, 145 futbol kulübü temsilcisi, 10 raportör ve 5 moderatör olmak üzere toplam 174 kişi katıldı. Çalışmalar çerçevesinde 2 spor kulübü ile TFF'nin sunumları gerçekleştirildi.



Çalıştayın sonraki 3 gününde ise spor kulüpleri ve federasyonları özelinde oturumlar gerçekleştirildi. 40 saatlik oturumlar çerçevesinde adeta Türk sporunun röntgeni çekildi. Bütün paydaşlar, sporun gelişimi noktasında kendi alanlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, oturumlarda 3 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 3 Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 2 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 105 federasyon ve 15 amatör spor kulübü temsilcisi olmak üzere, toplam 128 katılımcı ile 8 raportör, 4 de moderatör yer aldı. Çalıştayın son 3 günündeki faaliyetler kapsamında da federasyonlar ağırlıklı toplam 13 sunum gerçekleştirildi.?