TSE, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisine yönetim sistemi belgeleri verdi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisine üç farklı yönetim sistemi belgesi verdi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, yapılan tetkikler neticesinde TSE'den TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Belgelerin teslimi için Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisinde düzenlenen törene TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Yardımcısı İgbal Babayev, TSE Bakü Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, akademi yönetim kadrosu ve öğrenciler katıldı.

TSE Başkanı Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini belirtti.

İş birliğini artırmak ve kurumlar arası tecrübeleri paylaşmak için burada olduklarını dile getiren Şahin, Türkiye ile Azerbaycan'ın iş birliğinin dünyada hem siyasi hem ekonomik anlamda büyük anlam kazanacağını vurguladı.

Şahin, "İş birliğimizin oluşturacağı güce inanıyoruz. Azerbaycan'la iş birliğini geliştirmek için en üstün gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Standardizasyon ve eğitim alanındaki iş birliğimizi artırırsak gelişimimizi de artıracağız. Türkiye'nin tecrübesi sizin için paylaşılmaya hazırdır." dedi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisini elde ettikleri yönetim sistemi belgesi nedeniyle kutlayan Şahin, kalite yönetim sisteminin sürdürülebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin her alanda derinleştiği ve geliştiği bir dönemde bulunduklarını, Şuşa Beyannamesi hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Şuşa Beyannamesi'nin bir emir niteliğinde olduğunu vurgulayan Bağcı, "'Bizde ne varsa sizin' anlayışıyla hareket ediyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Kalite ve standardizasyon konusunda da ne gerekiyorsa Azerbaycan'ın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Yardımcısı Babayev, TSE ile akademi arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Babayev, akademiden büyük beklentilerinin olduğunu, bu beklentilerin karşılanması ve hedeflere ulaşılması için TSE'nin standartlarının büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi Başkanı Gulu Novruzov, 2019'dan itibaren TSE ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını ve sonunda 3 sertifika almaya hak kazandıklarını söyledi.

Novruzov, bu sertifikaların akademinin eğitim hayatına, yeni nesillerin yetiştirilmesine ve hedeflere ulaşılmasına önemli olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin ve Büyükelçi Bağcı, belgeleri Novruzov'a takdim etti.