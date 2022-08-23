Necmettin Erbakan Üniversitesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

23.08.2022 11:34
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) aldı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) aldı.

Belge protokolü için rektörlükte düzenlenen törene NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin katıldı.

Şahin, TSE'nin Türkiye'de standartları belirleyen yetkili tek kuruluş olduğunu belirtti.

Başta sanayi kuruluşları olmak üzere kurumların kalite seviyelerinin yükseltilmesi için belgelendirme hizmeti verdiklerini anlatan Şahin, "Necmettin Erbakan Üniversitesi, özellikle enerji verimliliği alanında TSE EN ISO 50001 belgelendirme sistemiyle alakalı yapılan çalışma üzerine TSE'ye başvurmuş ve uzman ekipler tarafından gerekli denetimler yapıldıktan sonra bu belgeyi almaya hak kazanmıştır." dedi.

Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Şahin, Türkiye'de de sanayinin gelişmesine paralel olarak enerji tüketiminin arttığını dile getirdi.

Şahin, insanların hayat standardı yükseldikçe elektrikli cihaz kullanımının da arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başta kamu kurumlarımız olmak üzere enerjinin daha da verimli kullanılabilmesi adına çalışmalar yürütülmekte. Tam bu noktada TSE EN ISO 50001 belgelendirmesi kurumlarımızın enerji politikalarının belirlenmesine ve bu anlamda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi tasarrufun sağlanabilmesi yönünde bir sistemi ortaya koymakta. Necmettin Erbakan Üniversitesinde yapılan bu çalışmayla enerji politikalarının güncellenmesi, enerji giderlerinin azaltılması yönünde topyekun bir çalışmanın başlatıldığını görüyoruz. Bunun ekonomiye, çevreye de ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dünyada iklim değişikliğiyle enerji kaynakları da tükeniyor. Bu çalışmayla enerjinin, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması da söz konusu."

Zorlu da TSE'nin stratejik bir kuruluş olduğunu belirterek, TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni devlet üniversiteleri arasında alan ilk üniversite olduklarını söyledi.

Enerji tedarikinin dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu aktaran Zorlu, "Enerji kaynaklarımız azalıyor ve pahalılaşıyor. Enerji tüketimimiz artıyor. Bu noktada yapacağımız en büyük katkı sahip olduğumuz enerjileri verimli bir şekilde kullanabilmek. Bu çevreye, topluma, ekonomimize büyük katkı anlamına gelir. Evimizde enerji verimliliği konusunda bir takım tasarruf tedbirlerine uymaya çalışıyorsak, üniversite olarak biz ülkemize bu noktada katkı sağlamayı bir hedef haline getirdik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Cem Zorlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necmettin Erbakan Üniversitesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı - Son Dakika

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