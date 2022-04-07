Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı - Son Dakika
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Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı

07.04.2022 14:30

Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımıANKARA Türk Standartları Enstitüsü, belirlediği katılımcılara Siber Güvenlik Eğitimleri ve Sınav Danışmanlık Hizmeti uygulayacak.

Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı

ANKARA Türk Standartları Enstitüsü, belirlediği katılımcılara Siber Güvenlik Eğitimleri ve Sınav Danışmanlık Hizmeti uygulayacak.

Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında Siber Güvenlik Eğitimleri Çerçeve Protokolü için imza töreni düzenlendi. TSE Binası Teknik Kurul Salonu'nda düzenlenen törene, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı. TSE Başkanı Şahin burada yaptığı konuşmasında, Türk Standartları Enstitüsü'nün Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını belirterek, "Toplumumuzun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla TSE standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir" dedi. TSE'nin, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmasını ilke edindiğine dikkati çeken Prof. Dr. Şahin, "Ayrıca tüm paydaşlarının geleceğe emin ve sağlam adımlarla yürüyebilmesinin yollarını da döşemektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin şöyle devam etti: "Söz konusu protokol ile TÜBİTAK BİLGEM tarafından TSE'nin belirleyeceği katılımcılara verilecek Siber Güvenlik Eğitimleri ve Sınav Danışmanlık Hizmeti kapsamında uygulama esaslarını belirlemektedir. Protokol, hizmete ilişkin TSE ve TÜBİTAK BİLGEM arasındaki iş birliği ilkelerini ve ilgili diğer teknik ve idari düzenlemeleri kapsamaktadır." Konuşmaların ardından Siber Güvenlik Eğitimleri Çerçeve Protokolü'ne iki kurum temsilcisi olarak Şahin ve Mandal imza attı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.

Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı
Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı
Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı

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Türk Standartları Enstitüsü, Araştırma, Bilişim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Standartları Enstitüsü'nden siber güvenlik alanında eğitim adımı - Son Dakika


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