Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret - Son Dakika

Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret

6 saat önce

Türk Standartları Enstitüsü Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

Türk Standartları Enstitüsünden, Başkan Kavaklıgil'e ziyaret, System.String[]

Türk Standartları Enstitüsü Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.


Çeşitli program ve incelemeler için Tosya ilçesinde gelen TSE Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Güven'e teşekkür eden Başkan Kavaklıgil, bir süre sohbet etti.


Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Türk Standartları Enstitüsü Kastamonu Belgelendirme Müdürü Sayın Bayram Güven'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder saygılarımızı sunarız" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Bayram Güven, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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