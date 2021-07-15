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Türk STK'lar 15 Temmuz için 15 ülkede gazete ilanı yayınladı - Son Dakika

Türk STK'lar 15 Temmuz için 15 ülkede gazete ilanı yayınladı

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:35
Türk STK'lar 15 Temmuz için 15 ülkede gazete ilanı yayınladı, System.String[]

Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, bulundukları ülkelerde farklı dillerde "Demokrasinin Zaferi" başlıklı gazete ilanı yayınladı.

Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, bulundukları ülkelerde farklı dillerde "Demokrasinin Zaferi" başlıklı gazete ilanı yayınladı.

İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Boşnakça hazırlanan ilanlar; ABD, Malezya, Şili, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Japonya, Arnavutluk, Kosova, Brezilya, Makedonya, Nijerya, Bosna Hersek ve Endonezya'da çeşitli gazetelerde yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşın isminin tek tek yazıldığı ilanda, "15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fetullah Gülen ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu" ifadeleri yer aldı.

Darbeci FETÖ mensuplarının Türkiye Büyük Millet Meclisini de uçaklarla bombaladığına işaret edilen ilanda, darbe girişiminin Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 251 vatandaşın ölümüne, 2 bin 731 kişinin de yaralanmasına neden olduğu hatırlatıldı.

İlanda, "FETÖ üyelerini Türkiye'ye iade edin. Türk demokrasisinin yanında olun ve teröre karşı dayanışmanızı gösterin" çağrısında bulunuldu. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk STK'lar 15 Temmuz için 15 ülkede gazete ilanı yayınladı - Son Dakika


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