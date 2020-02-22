Türk STK'lar ırkçılığa karşı Hanau'da yarın yürüyecek - Son Dakika

Almaya'da sivil toplum kuruluşları Hanau kentinde gerçekleştirilen 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı katliam sonucu ırkçılığa karşı yarın yürüyecek.



Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta aşırı ırkçı 43 yaşındaki Tobias Rathjen'in saldırısı sonucu 4'ü Türk, katilin annesi dahil 10 kişiyi öldürmesinin ardından Almanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütleri ırkçılığa karşı ortak yürüyüş yapma kararı aldı. Yarın yerel saatle 13.30'da saldırıların gerçekleştirildiği Kurt Schumacher Platz toplanılacak, oradan iki buçuk kilometre uzaklıkta bulunan diğer saldırının gerçekleştiği Hanau Marktplatz'da yürünecek ve Almanya'da artan ırkçılığa dikkat çekilecek.



Saldırıda 4 Türk öldü



Hanau kentinin Heumarkt ve Kesselstadt mahallesi Kurt-Schumacher-Platz'ta yaşları 21 ile 44 arasında 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi daha sonra kendisini öldürdü. Irkçı saldırıda hayatlarını kaybeden Türk kökenlilerin sayısı 5 olarak aktarılırken Türkiye'nin Frankfurt Başkonsoluğu ölen Türklerin sayının 4 olduğunu açıkladı. Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin milliyeti ve isimleri şu şekilde açıklandı:



Ferhat Ünvar (Türk), Gökhan Gültekin (Türk), Fatih Saraçoğlu (Türk), Sedat Gürbüz (Türk), Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı, Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı), Gabrielle Rathjen (Alman-katilin annesi) - FRANKFURT