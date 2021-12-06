Türk STK'lardan kuraklıkla mücadele eden Somali'ye gıda yardımı - Son Dakika

Türk Sivil Toplum Kuruluşları, aylardır kuraklıkla mücadele eden Somali ailelere gıda yardımında bulundu.

Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, başkent Mogadişu ve Güney Batı eyaletinin başkenti Baidoa'da ihtiyaç sahip ailelere gıda yardımı yaptı.

MANAR Al-Biri Toplum Geliştirme Derneği Başkanı Mohamud Mohamed Sheikh Ali, AA muhabirine, Türk STK'ların, kuralıkla mücadele eden Somali halkını görmezden gelemediğini belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da geçen hafta Somali'deki krizle ilgili yardım kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Hükümet "acil durum" ilan etti

Somali'de uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle son bir haftada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hükümet, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.