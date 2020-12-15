Türk STK'lardan Lübnan'daki Filistinli mültecilere eğitim ve sağlık yardımı - Son Dakika

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistinli mültecilere eğitim ve sağlık yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneği, 20 Türk STK ile başlattıkları faaliyetler kapsamında Beyrut'ta 30 bin civarındaki Filistinliye ev sahipliği yapan Burc el-Baracne Mülteci Kampı'nda bir poliklinik ile bir uzaktan eğitim merkezi açtı.

Kampta faaliyet gösteren Gavs Yardım Derneği'nde yer alan sağlık polikliniği ve eğitim merkezi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın katıldığı törenle açıldı.

Büyükelçi Çakıl, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkı ve davasının Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizerek, hükümet olarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Filistin halkından ciddi bir kesimin uzun yıllardan beri Orta Doğu'nun farklı ülkelerinde mülteci olarak hayatlarını sürdürdüklerini aktaran Çakıl, Türkiye olarak hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) olarak hem de STK'ların yaptıkları çeşitli yardımları Filistinli mültecilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılama konusunda da Türk kuruluşların üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini dile getiren Çakıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bu dönemde Filistinli mültecilere bu imkanları sağlayan Türk hayırseverleri ve STK'lara teşekkür etti.

Türk STK'lardan mülteci kamplara iyileştirme ve kalkınma kampanyası

Uzaktan eğitim modelinin pandemi sürecinde tüm dünyada hayata geçirildiğini hatırlatan Çakıl, uzaktan eğitimin pandemiden sonra da kolay kolay insanların hayatında devam edeceğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla Sadakataşı Derneği ve diğer partnerlerinin hayata geçirdiği bu projeyi çok önemsiyorum. İnşallah bir süre sonra bu salgından kurtulmuş olacağız ancak teknolojinin sağladığı imkanları kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Kemal Özdal da Lübnan'da Filistinli mültecilerin ikamet ettiği kamplardaki altyapının iyileştirilmesi ve kalkınması için Türkiye'den yaklaşık 20 STK olarak bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Bu kampanyanın ilk projeleri olan eğitim ve sağlık merkezlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özdal, gıda ve hijyen dağıtımlarının yanı sıra bazı evleri batarya sistemleriyle elektrik kesintilerine karşı aydınlatma projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kamplardaki mültecilerin en temel sorunlarından biri olan eğitim sorununu çözecek uzaktan eğitim merkezi projesini bugün hayata geçirme sevinci yaşadıklarını söyleyen Özdal, "Uzaktan eğitim modeli adı verdiğimiz bu proje çerçevesinde evlerinde elektrik ve internet imkanı bulamayan 120 mülteci öğrenciye eğitim imkanı sağlamış olduk." dedi.

Özdal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş), İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sadakataşı Derneği, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), Beşir Derneği, Deniz Feneri, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Fetih Der, Umut Ol Derneği, AİD Uluslararası Doktorlar Birliği, Yetim Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Darüleytam Derneği, Su Kuyusu Derneği ve Cihannüma Derneği olarak Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik iyileştirme ve kalkınma kampanyalarını yoğun olarak sürdüreceklerini belirtti.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya da kampanya çerçevesinde mülteci kampında bulunan Gavs Yardım Derneği merkezindeki polikliniği 1 yıllığına işletme projesini hayata geçirdiklerini ve bu poliklinikte mültecilerin ücretsiz bir şekilde muayene ve tedavilerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaya, poliklinikte acil, dahiliye, kulak burun boğaz, göz ve laboratuvar birimlerinin bulunduğunu anlattı.

Uzaktan eğitim projesiyle Gavs Yardım Derneği'nin ana binasındaki bir katı bilgisayar ve diğer her türlü ders ekipmanıyla donattıklarını ifade eden Kaya, Türk hayırseverlerin bağışlarını en faydalı şekilde Lübnan'daki Filistinli mültecilere ulaştırmak için desteklerini esirgemeyen Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Gavs Yardım Derneği Müdürü İhab Tütüncü ise Lübnan'daki ekonomik kriz ve bunun sonucu oluşan işsizlik nedeniyle mültecilerin hem eğitim hem de sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Türk hayırseverlerin sağladığı bağışlar sayesinde Burc el-Baracine Mülteci Kampı sakini ve çevresinde 300'den fazla öğrencinin bu imkanlardan yararlanacağını ifade eden Tütüncü, Türkiye halkı ve Türk STK'larına teşekkür etti.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.