Türk STK'ları, kış çilesini yaşayan Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yardımına koştu - Son Dakika

Türk STK'ları, kış çilesini yaşayan Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yardımına koştu

17.12.2020 19:55
Türk STK'ları, kış çilesini yaşayan Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yardımına koştu, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Lübnan'daki kamplarda hayat mücadelesi veren ve kış mevsiminin gelmesiyle çileleri katlanan 15 bin Filistinli mülteciye insani yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Lübnan'daki kamplarda hayat mücadelesi veren ve kış mevsiminin gelmesiyle çileleri katlanan 15 bin Filistinli mülteciye insani yardımda bulundu.

İHH, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplara yönelik yaklaşık 20 Türk sivil toplum kuruluşu (STK) ile başlattığı "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" çerçevesinde başkent Beyrut ve diğer bölgelerde bir haftayı aşkın süredir sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında 15 bin mülteciyi Türk hayırseverlerin yardımlarıyla buluşturdu.

Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam, doğudaki Bekaa ve Baalbek ile güneydeki Sur kentlerinde bulunan Filistinli mülteci kampları sakinlerine, gıda ve hijyen paketleri, kış aylarında ısınmak için kullanılan onbilerce litre mazot ve bir sağlık kliniğini hizmete açtı.

"Gelir Temini Desteği" adı verilen kalkınma projesiyle 22 işsiz mülteci aileye ekmek kapısı açan İHH ekibi, dün Beyrut'ta etkili olan sağanak sırasında Burc el-Baracine Mülteci Kampı'ndaki evlerden birinde tavanın su çekmesi ve beton parçalarının uyuyan çocukların yatağına düştüğü haberi aldı.

Söz konusu evin tadilatı için anında harekete geçen İHH ekibi, bugün itibariyle biri hasta çocuklu ailenin yaşadığı evin tadilatını başlattı.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da 10 günden beri Filistinli mültecilere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, ülkedeki mevcut ekonomik krizden ötürü hayat şartlarının oldukça zorlaştığını ve bu krizden en çok da kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin etkilendiğini anlattı.

Gıda, hijyen, mazot, gelir temin desteği ve sağlık yardımlarının yanı sıra son günlerde bölgede etkisini gösteren yağışların ardından evlerde tespit ettikleri ciddi sıkıntıları gidermek çalışmalarına da başladıklarını aktaran Kaya, yaklaşık 20 Türk STK ile bir araya gelerek Lübnan'daki Filistinli mültecilerin hayatlarını kolaylaştıracak kalkınma ve iyileştirme kampanyası başlattıklarını kaydetti.

"7 yıldan beri evimizin tadilatını yapacak imkanımız yoktu"

Burc el-Baracine Müteci Kampı sakini 3 çocuk annesi Necma Hüseyin, kocasının işsiz olduğunu ve tamamen insani yardımlarla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kampta imkansızlıklar içinde hayat mücadelesi verdiklerini anlatan Hüseyin, "İçinde yaşadığımız evin tavan ve dış duvarları 7 yıldan beri su çekiyor. Üzerimiz damlayan su sorununa karşı evin tadilatını yapacak imkanımız yoktu. Dün tavandan üzerimize bir bölümün düşmesinden sonra Türk yardım kuruluşunu yanımızda bulduk." dedi.

İHH ve Türk hayırseverlere teşekkür eden Hüseyin, iki küçük kızı ve gözlerinden rahatsız 6 yaşında bir oğlu olduğunu, kocasının da bel rahatsızlığından dolayı çalışamadığını kaydetti.

"Bu ev, kamplardaki yüzlerce örnekten bir tanedir"

Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren İHH'nın Lübnan'daki partneri Gavs Yardım Derneği'nde görevli Abdurrahman İskenderani de tadilatın başlatıldığı evde şunları söyledi:

"Bu ev, yağmurun yağmasıyla birlikte tavanından su alıyor. Uzun süredir tadilatın yapılmadığı evde dün çocukların yatağına tavandan kopan beton parçaları düştü. Aslında bu ev, kamplardaki onlarca belki de yüzlerce örnekten bir tanedir, yağış sırasında bazı evlerin içine sızan su dışarıdakiden fazladır."

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Lübnan, Türk, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk STK'ları, kış çilesini yaşayan Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yardımına koştu - Son Dakika


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