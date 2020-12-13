Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor - Son Dakika

Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor

13.12.2020 11:29

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan kamplarda zor şartlar altında yaşayan yüzlerce Filistinli mülteci aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan kamplarda zor şartlar altında yaşayan yüzlerce Filistinli mülteci aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), başkent Beyrut'taki Burc el-Baracne ve Baalbek'teki El-Celil mülteci kamplarında 350'yi aşkın aileye mazot, 250 aileye de gıda ve hijyen kolisi dağıttı. İHH ayrıca işsiz birçok mülteciye de gelir temini desteğinde bulundu.

Gelir temini desteği olarak 7 aileye kamplar içinde nakliyat işlerinde kullanılan Tuk-Tuk araçları hibe eden İHH, bazı ailelere de pamuk şeker, felafel kızartma ve mısır patlatma makineleri dağıttı.

Gelir temin desteğinden yararlanan ailelerden Türk halkına teşekkür

Üç çocuk babası Filistinli mülteci Ahmed Ebu Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır iş bulamadığını belirtti.

İHH'nın kendisine hibe ettiği Tuk-Tuk aracı sayesinde çalışıp çocuklarının rızkını kazanabileceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ebu Hüseyin, yardımlarıyla kendilerini yalnız bırakmayan Türk hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Burc el-Baracne Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli mülteci Aya Cuma da eşinin hasta olduğunu ve tümüyle gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Mülteciler için gelir temini sağlayacak desteklerin olacağını duyunca hemen ismini yazdırdığını ve sonrasında kendisine pamuk şeker ve mısır patlatma makineleri hibe edildiğini aktaran Cuma, ekmeklerini çıkaracakları bu malzemeleri kendilerine temin eden Türk hayırseverlere çok teşekkür etti.

Evleri aydınlatma projesi

Sadakataşı Derneği ise bataryalı aydınlatma projesiyle, Lübnan'da artık kronikleşen altyapı sorunlarından biri olan elektrik kesintileri nedeniyle günün çoğunu karanlıkta geçirmek zorunda kalan Filistinli mültecilerin elektrik sıkıntısına çözüm getiriyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Kemal Özdal, Türkiye'den yaklaşık 20 STK tarafından desteklenen bataryalı aydınlatma projesi sayesinde, Beyrut'ta günde ortalama 10 saat elektriğin verildiği mültecilerin evlerine kesintisiz aydınlatma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Proje kapsamında bugün itibarıyla 5 aileyi karanlıktan kurtarmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Özdal, küçük bir maliyetle hayatın temel ihtiyaçlarından olan aydınlatma sorununu çözen bu projeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Burc el-Baracne Mülteci Kampı sakinlerinden Mahmud Muflih Yasin, engelli 3 çocuğu olduğunu ve elektrik kesintisinin hayatlarını oldukça zorlşatırdığını söyledi.

Türk hayırseverlerin kendilerine sağladığı imkan sayesinde bir haftadır elektrik kesintisinden etkilenmediklerini belirten Yasin, kendisine ve Filistinli diğer ailelere bu imkanları sağlayan Türk hayır kuruluşlarına teşekkür etti.

Lübnan'da 12 Filistin mülteci kampı var

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor. Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'ne taraf olmadığı için mültecilerin haklarının korunması konusunda sorumluluk kabul etmeyen Lübnan, İsrail'den sonra Filistinli mültecilerin en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke konumunda.

Nüfusunun yarısı 25 yaşın altında olan bu kampların iç güvenliği, farklı Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Bazı kamplarda bu gruplar tarafından oluşturulan ortak güvenlik birimleri bulunuyor. Yabancılar için girişlerin izne tabi tutulduğu kampların giriş ve çevresinde Lübnan ordusu görev yapıyor.

Altyapısı olmayan kamplarda, en büyük sorunların başında su ve elektrik sıkıntısı geliyor. Nüfus artışının hızla devam etmesi de eğitim ve sağlık imkanlarının her geçen gün daha da yetersiz kalmasına neden oluyor.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler mevcut ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her geçen gün artan işsizlik ve yoksullukla boğuşuyor.

Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor
Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor
Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor
Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor

Sivil Toplum Kuruluşları, Mülteci, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk STK'ların Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımları sürüyor - Son Dakika


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