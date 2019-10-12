Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri Köln'deki Anuga Fuarında

Türkiye'nin ihracatta önde gelen sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Fuarında görücüye çıktı.



İki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarına katılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Türkiye'nin potansiyelini ithalatçılara aktararak ürünlerini tanıttı.



Anuga Fuarının bu yıl 100. yılını kutladığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, dünyada stratejik sektör haline gelen gıdada, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak daha fazla pay alma çabası içinde olduklarını kaydetti.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2019 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 3'lük artışla ihracatını 1 milyar 833 milyon dolardan, 1 milyar 882 milyon dolara taşıdığının kaydeden Girit, "İhracat artış hızımızı tekrar iki rakamlı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bunun için tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Anuga Fuarı bu anlamda son derece başarılı bir tanıtım olanağı sağladı. 2023 yılı için belirlenen ihracat hedeflerinde genel anlamda aşağı yönlü bir revizyona gidilirken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak hedefimizi 3 milyar dolardan, 3.5 milyar dolar şeklinde yukarı yönlü revize ettik" diye konuştu.



Anuga Fuarına, bu yıl 107 ülkeden 7 bin 590 firma katılırken, Türkiye 317 firma ile temsil edildi. Türkiye, ev sahibi; Almanya, İtalya, İspanya ve Çin'in ardından fuara en büyük katılımı gerçekleştirdi. Türkiye, 2019 yılının ocak-eylül döneminde Almanya'ya 70 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamul ürünü ihraç etti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü iştigal konusu olan balık, bal, kanatlı ve süt ürünleri gibi hayvansal mamul ihracatını 100 milyon doların üstüne çıkartmayı hedefledikleri belirtildi.



Anuga Fuarında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Üyeleri Nedim Kalpaklıoğlu ve Osman İşlek temsil etti. - İZMİR