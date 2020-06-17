Türk sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber teknede bulunan 10 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 07.30 sıralarında, Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında bir fiber tekne tespit etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen fiber teknedeki Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen kurtarılarak, limana getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.