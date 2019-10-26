Türk sularında keşfedilen 56 yeni canlı türü dünya literatüründeki yerini aldı
1 saat önce
Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Türk denizlerinde rastlanan 56 yeni canlı türü, dünya literatürüne girdi. Çalışmalar sonucu, 1 balık, 1 böcek, 1 yumuşakça, 6 mercan, 20 eklem bacaklı ve 27 halkalı kurt türüne dünyada ilk kez rastlandığı belirlendi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Türk denizlerinde rastlanan 56 yeni canlı türü, dünya literatürüne girdi.
Akdeniz, Ege ve Marmara denizleri ile tatlı su alanlarında 2005 yılından bugüne sürdürülen araştırmalarda tespit edilen canlı türleri, EÜ'deki bilim insanları tarafından incelendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:44
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