GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor

21.12.2020 11:19

Gaziantep'te Suriyeli, Türk ve Afgan 48 kadın, kurdukları SADA Kadın Kooperatifi aracılığıyla yaptıkları üretimle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te Suriyeli, Türk ve Afgan 48 kadın, kurdukları SADA Kadın Kooperatifi aracılığıyla yaptıkları üretimle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlar, kurdukları kooperatifte, tekstil atölyesinde bez çanta, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük, kutnu kumaşından ürünler üretirken bazıları da ayakkabı üretimi yapıyor.

Azim ve çalışkanlıklarıyla takdir toplayan 48 kadın, fuar ve festivallere katılarak ürünlerini pazarlama imkanı buluyor.

SADA Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nadirye Özmen, AA muhabirine, kooperatifi 25 Mart 2019'da kurduklarını ve kısa sürede güzel işler başardıklarını söyledi.

Üç milletten bir araya geldikleri için diğer kooperatiflerden farklı olduklarını ifade eden Özmen, "Türk, Suriyeli ve Afganistanlı üç ayrı milletten kadınlar var. Lokalde çok güçlü bir kooperatifiz. Kadın dayanışmasını, sosyal uyumu başardık. Kadınlarımız için ev sahibi topluluk olarak elimizden gelen desteği veriyoruz." dedi.

Kadınların gelir düzeyini arttırmak için çok çalıştıklarını belirten Özmen, kooperatif olarak uluslararası pazarlarda yer almak istediklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla maske üretimine de başladıklarını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Kooperatif olarak pandemi döneminde biz de yıprandık. Sonra bir şans doğdu. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) desteğiyle maske ürettik. Ürettiğimiz 252 bin maskeyi Sağlık Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine verdik. BM Kadın Birimi (UN Women) için şiddete hayır baskılı maske ürettik. Sipariş üzerine ayakkabı, tekstil ürünleri ile mutfak alanında ise dondurulmuş gıda üretimi yapıyoruz. Deriye dair her şeyi yapabiliyoruz. Buradan gelen geliri eşit olarak dağıtıyoruz."

Özmen, ürün gönderebilmek için çeşitli ülkelerle temas halinde olduklarını, çevrim içi satış platformları üzerinde de pazarlama yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Savaştan sonra burası psikolojik olarak çok iyi geldi"

Kooperatif üyesi Safiye Mustafa da 8 yıl önce Suriye'den geldiğini, çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kurulduğundan bu yana kooperatife geldiğini ifade eden Mustafa, "Üç farklı milletten kadınlar burada çalışıyoruz. Savaştan sonra burası psikolojik olarak çok iyi geldi. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Birbirimizin sevinçlerini, üzüntülerini paylaşıyoruz. Başka bir ülkeye gelmenin zorluklarını yaşıyordum ama buraya geldikten sonra hayatım güzelleşti. Çanta, ayakkabı, tüm tekstil ürünlerini yapabiliyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor
GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor
GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor
GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor

Suriyeli, Kadın, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar kurdukları kooperatifle ailelerine destek oluyor - Son Dakika


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