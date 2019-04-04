Türk Sürücünün Minibüsü, Batum'da Alev Alev Yandı
53 dakika önce
TÜRKİYE sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk sürücünün kullandığı minibüsün motor kısmında yangın çıktı.
TÜRKİYE sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Gürcistan
'ın Batum
kentinde, Türk sürücünün kullandığı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çekip, indiği minibüs, yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Gürcistan'ın Batum kentinden Kobuleti'ye giden Davut Yüksel Gençdoğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün motor kısmında, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gençdoğan'ın yol kenarına park edip, indiği aracı kısa sürede alevler sardı. Minibüs, yanarak, kullanılamaz hale gelirken, Davut Yüksel Gençdoğan ise bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
- Rcistan
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:06 Kaynak: DHA
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