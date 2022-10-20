"20.10.2022 tarihinde PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve 5237 yılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Ttb Başkanı Fincancı Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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