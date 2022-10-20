Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Ttb Başkanı Fincancı Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Ttb Başkanı Fincancı Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlattı

20.10.2022 16:27

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"20.10.2022 tarihinde PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve 5237 yılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA
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Ankara Başsavcılığı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Ttb Başkanı Fincancı Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Ttb Başkanı Fincancı Hakkında Terör Örgütü Propagandası İddiasıyla Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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