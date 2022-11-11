ODTÜ'de pankart provokasyonu! Tepkiler sonrası indirildi - Son Dakika
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ODTÜ'de pankart provokasyonu! Tepkiler sonrası indirildi

11.11.2022 15:04
ODTÜ'de pankart provokasyonu! Tepkiler sonrası indirildi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirası hafızalarda yerini korurken bir provokasyon da Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) yaşandı. ODTÜ Forum isimli bir grup, "Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek" yazılı bir pankart asarken Türkiye Gençlik Birliği ise pankartı indirerek yerine Türk bayrağı koydu.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı "kimyasal silah kullandığı" iddialarını ortaya atması Türkiye gündemine oturmuştu. Bu sözlerin ardından Fincancı, terör örgütü propagandası" yapmak ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

SKANDAL PANKART

ODTÜ Forum isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına destek olmak için bir pankart astı. Pankartta "Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek" ifadeleri yer aldı.

AFİŞ İNDİRİLDİ, TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Skandal pankart, daha sonra Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi. Pankartın indirilmesinin ardından yerine Türk bayrağı astı.

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