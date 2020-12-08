Türk Tabipler Birliği'ne sözde Kürdistan tepkisi - Son Dakika

Türk Tabipler Birliği'ne sözde Kürdistan tepkisi

08.12.2020 00:59
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Türk Gençlik Birliği (TGB), PKK terör örgütünün Avrupa'da düzenleyeceği bir konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konsey Üyelerinden Halis Yerlikaya'yı yaptıkları bir basın bildirisi ile tepki gösterdiler.

Türk Gençlik Birliği (TGB), PKK terör örgütünün Avrupa'da düzenleyeceği bir konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konsey Üyelerinden Halis Yerlikaya'yı yaptıkları bir basın bildirisi ile tepki gösterdiler.

TGB Genel Merkezi önünde yaptığı basın bildirisi ile açıklamalarda bulunan TGB Genel Sekreteri İbrahim Okan Özkan şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tabipleri Birliği'nin mevcut yönetimi son eylemiyle bizi yine şaşırtmadı! Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığında, adını sağlık alanındaki çalışmalarda ve bilimsel faaliyetlerde göremediğimiz TTB, PKK faaliyetlerinin gözdesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Aydınlık gazetesinin manşete taşıdığı üzere, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki akademisyen yapılanmalarından Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenecek konferansta TTB Merkez Konsey Üyelerinden Halis Yerlikaya da konuşmacı olacakmış. Hem de "Kuzey Kürdistan" temsilcisi sıfatıyla. Yürekleri PKK ile çarpanlar Türk tabibi değildir, olamazlar.

Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığındaki TTB Yönetimi, köşeye sıkışan PKK'ya bu şekilde nefes borusu açabileceğini zannetmektedir. Ama TTB Yönetimine kötü bir haberimiz var: Ne yaparsanız yapın PKK'nın yarasına merhem olamayacaksınız!"

Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK'nın bölücü Kürdistan hayalleri Mehmetçiğin süngüsüyle paramparça olmuştur. TTB'nin "Kuzey Kürdistan" dediği bölgede, 24 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadele operasyonlarında PKK hendeklere gömülmüştür. Sur'da, Silopi'de, Cizre'de terör bitirilmiştir. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk askerini Cizre'de katliam yapmakla suçlamıştır. PKK'nın temizlendiği hendek operasyonlarına karşı çıkmıştır. Abdullah Öcalan'ın, sözde Ermeni soykırımının ve PKK yayın organlarının savunuculuğunu yapmıştır. Şu anda tutuklu olarak cezaevinde bulunan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve TSK'yı deyimi yerindeyse işgalci ilan etmiştir. Küresel bilim analiz dergisi The Lancet'e yazdıkları raporda Cizre'deki hendek operasyonlarına karşı çıkmışlardır. TTB'de "yüksek onur"a layık görülmek için Türkiye düşmanlığı şarttır."

"Sözde Kürdistan'ın temsilcisi olanlar Türk tabibi olamazlar"

PKK'ye destek verenlerin tabip olamayacağını vurgulayan Özkan, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinden de PKK'nın artıkları temizlenmiştir. ABD'nin "kara gücüm" dediği PKK çaresizdir, tükenmiştir. Biz Türk gençliği, çok iyi biliyoruz ki Türk tabibinin karakteri bağımsızlıktır. Türk tabibi Tıbbiyeli Hikmet'tir. Türk tabibi, Kurtuluş Savaşı'nın ateşleri içerisinde "ya istiklal ya ölüm" diyendir, cepheye koşandır, Sakarya'da kendisini düşmana siper edendir. Sözde Kürdistan'ın temsilcisi olanlar Türk tabibi olamazlar! O bölücü adı kendilerine bayrak yapanlar, Türk tabibi olamazlar. Ancak kukla Kürdistan'ın kukla tabipleri olabilirler! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına bağlı olan bir meslek odası PKK'ya destek veremez! TTB Yönetimi, PKK'nın dümen suyundaki eylemlerinin, Türk hekimine leke süren faaliyetlerinin hesabını vermelidir" dedi.

Türkiye'yi terör örgütlerinin destekçilerin idaresine sevk etmeyeceklerinin altını çizen Özkan, " Sağlık Bakanlığı, kendisine bağlı bir kamu kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlikle hiçbir alakası olmayan bu bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine karşı harekete geçmelidir. Ama esas çağrımız Türk hekimlerinedir. TTB Yönetimi işgal altındadır. Her Türk hekimi bu işgale son vermek için harekete geçmelidir. Türk hekimi, TTB karargahını kuşatmalıdır. Çünkü o karargah, Türk hekimlerinin karargahı değildir. O karargah, Kandil'in, PKK'nın karargahıdır. Buradan ilan ediyoruz. Bağrında nice Tıbbiyeli Hikmetleri yetiştiren Türk gençliği olarak, bu işgal son bulana kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'mizin hiçbir kurumunu, bir avuç PKK destekçesinin idaresine terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türk Tabipleri Birliği, Terör, Türk, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk Tabipler Birliği'ne sözde Kürdistan tepkisi - Son Dakika


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