Türk Tabipleri Birliği: "Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!" - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği: "Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!"

09.07.2022 16:00
Türk Tabipleri Birliği: "Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesaj şöyle:

"Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"

BAHÇELİ: TTB KAPATILMALIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada; "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.

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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği: 'Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!' - Son Dakika

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