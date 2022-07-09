MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ni eleştirdi. Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabında ise bugün Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesajda Bahçeli'ye şu sözlerle yanıt verildi: "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"
7 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya silahla vurularak öldürülmüştü. Saldırgan, annesinin vefatından doktoru sorumlu tuttuğu için cinayeti işlemişti. Saldırgan doktoru öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Saldırının ardından Türk Tabipleri Birliği, 2 gün boyunca greve gitme kararı almıştı. TTB, yaptığı açıklamada "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin 'Kapatılsın' sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz - Son Dakika