Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ni eleştirdi. Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BURADAYIZ, BURADA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabında ise bugün Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesajda Bahçeli'ye şu sözlerle yanıt verildi: "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"