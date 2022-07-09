Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz

09.07.2022 17:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da cinayete kurban giden doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünden sonra grev kararı alan Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır." dedi. TBB ise Bahçeli'nin açıklamasına "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz." söyleriyle cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ni eleştirdi. Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BURADAYIZ, BURADA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabında ise bugün Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesajda Bahçeli'ye şu sözlerle yanıt verildi: "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"

Türk Tabipleri Birliği: Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!

NE OLMUŞTU?

7 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya silahla vurularak öldürülmüştü. Saldırgan, annesinin vefatından doktoru sorumlu tuttuğu için cinayeti işlemişti. Saldırgan doktoru öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Saldırının ardından Türk Tabipleri Birliği, 2 gün boyunca greve gitme kararı almıştı. TTB, yaptığı açıklamada "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin 'Kapatılsın' dediği Türk Tabipleri Birliği'nden jet yanıt: Burada olmaya devam edeceğiz
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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin 'Kapatılsın' sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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