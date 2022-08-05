Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması - Son Dakika
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Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

05.08.2022 15:13
Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri, ölümle tehdit edildiği iddia edilen Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri, ölümle tehdit edildiği iddia edilen Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

GÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan ve Prof. Dr. Şenol'un da içinde bulunduğunu grup adına konuşan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kovid-19 salgını döneminin bilim karşıtlığını görünür kıldığını ve hakikat inşasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şenol da kendisini tehdit eden zanlının adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Meslektaşlarımı aşı politikalarına ve bilime sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

YORUMLAR
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Tbb, Tehdit Edilen Esin Davutoğlu Şenol'a Destek Verdi. Tbb, Tehdit Edilen Esin Davutoğlu Şenol'a Destek Verdi. Dana dili ile tehdit edilen profesörden, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki Dana dili ile tehdit edilen profesörden, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki
Kaynak: AA

Türk Tabipleri Birliği, Esin Davutoğlu Şenol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması - Son Dakika
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