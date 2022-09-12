Ttb: "Askeri-Sivil Tüm Darbelerin Sürekliliğini Kırmak ve Hesaplaşmak Ancak Mücadeleyle Mümkün" - Son Dakika
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Ttb: "Askeri-Sivil Tüm Darbelerin Sürekliliğini Kırmak ve Hesaplaşmak Ancak Mücadeleyle Mümkün"

12.09.2022 13:33
Ttb: "Askeri-Sivil Tüm Darbelerin Sürekliliğini Kırmak ve Hesaplaşmak Ancak Mücadeleyle Mümkün"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla “Örgütümüzün de çalışmasına ara vermek zorunda bırakıldığı 12 Eylül darbesinin toplumsal yaşamın her alanında yarattığı yıkım 42 yıldır sürüyor. Askeri-sivil tüm darbelerin sürekliliğini kırmak ve hesaplaşmak ancak mücadeleyle mümkün” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "Örgütümüzün de çalışmasına ara vermek zorunda bırakıldığı 12 Eylül darbesinin toplumsal yaşamın her alanında yarattığı yıkım 42 yıldır sürüyor. Askeri-sivil tüm darbelerin sürekliliğini kırmak ve hesaplaşmak ancak mücadeleyle mümkün" açıklamasını yaptı.

TTB, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TTB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Örgütümüzün de çalışmasına ara vermek zorunda bırakıldığı 12 Eylül darbesinin toplumsal yaşamın her alanında yarattığı yıkım 42 yıldır sürüyor. Askeri-sivil tüm darbelerin sürekliliğini kırmak ve hesaplaşmak ancak mücadeleyle mümkün. Eşit ve demokratik bir ülke umudumuzla..."

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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, 12 Eylül Darbesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb: 'Askeri-Sivil Tüm Darbelerin Sürekliliğini Kırmak ve Hesaplaşmak Ancak Mücadeleyle Mümkün' - Son Dakika

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