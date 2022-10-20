Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK hakkında skandal iddia: Ne yazık ki çatışmalarda kimyasal silah kullanıyorlar

TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

"TOKSİK GAZLARDAN BİRİSİ KULLANILMIŞ DURUMDA"

Teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu. Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ALÇAK BİR İFTİRA ŞEBEKESİNİN PARÇASIDIR

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın sözleri büyük tepki çekerken, iddiaya ilk yanıt AK Parti'den geldi. Sözcü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar…

"TSK MÜCADELESİNİ, STANDARTLARA BAĞLI ŞEKİLDE YÜRÜTMEKTEDİR"

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."