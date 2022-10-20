Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK hakkında skandal iddia: Ne yazık ki çatışmalarda kimyasal silah kullanıyorlar - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK hakkında skandal iddia: Ne yazık ki çatışmalarda kimyasal silah kullanıyorlar

20.10.2022 08:57

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın girdiği çatışmalarda kimyasal silah kullandığını ileri sürdü. Fincancı'nın açıklaması büyük yankı uyandırırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert bir açıklamada bulundu. Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır" dedi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

"TOKSİK GAZLARDAN BİRİSİ KULLANILMIŞ DURUMDA"

Teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu. Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ALÇAK BİR İFTİRA ŞEBEKESİNİN PARÇASIDIR

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın sözleri büyük tepki çekerken, iddiaya ilk yanıt AK Parti'den geldi. Sözcü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar…

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK ile ilgili skandal kimyasal silah iddiası

"TSK MÜCADELESİNİ, STANDARTLARA BAĞLI ŞEKİLDE YÜRÜTMEKTEDİR"

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK ile ilgili skandal kimyasal silah iddiası
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: sayın Çelik, bu iddiayı yapan kişiyi ispat etmeye davet etse daha medenice olurdu... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması ÖMER ÇELİK AK PARTİ'NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR ÖMER ÇELİK AK PARTİ'NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

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Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'dan TSK hakkında skandal iddia: Ne yazık ki çatışmalarda kimyasal silah kullanıyorlar - Son Dakika


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