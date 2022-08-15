Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: "İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın" - Son Dakika
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Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: "İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın"

15.08.2022 17:11
Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: "İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'ndan intörn hekimler ve diş hekimlerine asgari ücret tutarında öteme yapılmasına ilişkin düzenleme için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmalarını istedi. TTB'den her iki kuruma gönderilen yazıda, "İntörn hekimlerin bir yandan ekonomik olarak zorlayıcı eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, bir yandan da emeklerine verilen değerle birlikte motivasyonlarının artırılması için beklenen görece yüksek gelire bir an evvel kavuşturulmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'ndan intörn hekimler ve diş hekimlerine asgari ücret tutarında öteme yapılmasına ilişkin düzenleme için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmalarını istedi. TTB'den her iki kuruma gönderilen yazıda, "İntörn hekimlerin bir yandan ekonomik olarak zorlayıcı eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, bir yandan da emeklerine verilen değerle birlikte motivasyonlarının artırılması için beklenen görece yüksek gelire bir an evvel kavuşturulmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

TTB, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na intörn hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerine asgari ücret tutarında artış yapılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na 12 Ağustos'ta gönderilen yazıda, şöyle dendi:

"NE VAR Kİ BUGÜNE KADAR BEKLENEN ÖDEMELERİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAMIŞTIR"

"18.07.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine yani intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarında ödeme yapılacağı duyurulmuştur. Bugüne kadar ödeme konusunda somut bir gelişme görmeyen intörn hekimler, Birliğimize bilgi ve destek isteyen başvurular yapmaktadırlar. Bilindiği gibi intörn hekimlere maaş ödenmesinin hukuksal dayanağı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na Ek Madde 29 düzenlemesidir. Maddede ödenecek ücret '4 bin 350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar' olarak belirlenmiştir. İntörn hekimlerin emekleri karşılığında ödenen bu tutar, halihazırda açlık sınırının altında olan asgari ücretin de çok çok altında kalmakta, neredeyse üçte birine denk gelmektedir. Bu bakımdan intörnlere asgari ücret ödeneceğine dair yapılan duyurular, bir ölçüde de olsa iyileştirme sağlayacağından tarafımızdan da memnuniyetle karşılanmıştır. Ne var ki bugüne kadar beklenen ödemelerin yapılması için gerekli adımlar atılmamıştır.

"İNTÖRN HEKİM VE DİŞ HEKİMLERİNİN ÜCRET DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS TOPLANTIYA ÇAĞIRILSIN"

İntörn hekimlerin bir yandan ekonomik olarak zorlayıcı eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, bir yandan da emeklerine verilen değerle birlikte motivasyonlarının artırılması için beklenen görece yüksek gelire bir an evvel kavuşturulmaları büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz bu ödemenin yapılabilmesi, yasa değişikliğine bağlıdır. Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmişse de Anayasa'nın 93.maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı tarafından Meclis'in toplantıya çağrılması mümkündür. Tatilin 1 Ekim 2022'ye kadar süreceği gözetildiğinde, söz konusu Anayasa kuralının işletilmesini ve intörn hekim ve diş hekimleri ile ailelerinin mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması talebimizi bilgilerinize sunarız."

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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: 'İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın' - Son Dakika

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