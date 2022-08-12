Sağlık Bakanı'nın "Kitap Gibi" Dediği 'Ek Ödeme' Yönetmeliğine Ttb'den Tepki: "Bizim Taleplerimiz Karşılanmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı'nın "Kitap Gibi" Dediği 'Ek Ödeme' Yönetmeliğine Ttb'den Tepki: "Bizim Taleplerimiz Karşılanmadı"

12.08.2022 16:28

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlıkçılara yapılan ek ödemeleri düzenleyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Kitap gibi sağlam” diyerek duyurduğu yönetmeliğe tepki gösterdi. Eroğulları, "Yönetmelik öyle bir karmaşık yönetmelik ki içinde ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama net olarak gördüğümüz şey şu; bizim taleplerimizin karşılanmadığı. Bir sonraki ay ne alacağını hiçbir sağlık emekçisi bilmiyor. Maalesef hayat, hekimler açısından Sayın Bakan’ın tweetlerindeki kadar sevimli değil" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlıkçılara yapılan ek ödemeleri düzenleyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kitap gibi sağlam" diyerek duyurduğu yönetmeliğe tepki gösterdi. Eroğulları, "Yönetmelik öyle bir karmaşık yönetmelik ki içinde ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama net olarak gördüğümüz şey şu; bizim taleplerimizin karşılanmadığı. Bir sonraki ay ne alacağını hiçbir sağlık emekçisi bilmiyor. Maalesef hayat, hekimler açısından Sayın Bakan'ın tweetlerindeki kadar sevimli değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve sağlıkçılara yapılan ek ödemelerle özlük haklarını düzenleyen yönetmeliği sosyal medya hesabında "Kitap gibi sağlam yönetmelik. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti" diyerek duyururken pandemiden bu yana özlük hakları için mücadele eden sağlık emekçileri, bu yönetmeliğin bir "ceza yönetmeliği" olduğunu savunuyor.

Aile hekimlerini ek ödeme kapsamının dışında bırakan yönetmelik, iki defa kınama cezası alacak olan devlet memurunun bir aylık ek ödemesinin kesilmesi ve performans sistemini daha da güçlendiren yönünde maddeler içeriyor.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada söz konusu yönetmeliği şöyle değerlendirdi:

"MALİ ŞİDDET: Tek ödeme istiyoruz. Bunun da emekliliğe yansımasını istiyoruz. Bu yönetmelik karmaşık, emek sömürüsünü artıran performans sisteminin daha belirgin halde hissedildiği yönetmelik. Bu yönetmelikte çok dikkat çekici maddeler var. Mesela bir devlet memuru bir kınama ceza almışsa ona ikinci bir cezayı öngörüyor ve o memurun bir aylık ek ödemesini kesiyor. Bu, bir anlamda mali şiddet. Bunun gibi birçok madde var.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN BİR YÖNETMELİK: Yönetmelik öyle bir karmaşık yönetmelik ki içinde ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama net olarak gördüğümüz şey şu; bizim taleplerimizin karşılanmadığı. Hekimin, sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak bir ücrete ulaşması için insanca olmayan koşullarda çalışmasını öngören bir yönetmelik. Bu anlamda kamuda performans baskısı, özel sektörde ciro baskısıyla halkın sağlığını tehlikeye atan bir yönetmelik. Hekimin, yaşamını kazanmak için çok daha fazla hasta bakması, çok daha fazla sayıda ameliyat yapması gerekiyor. Bu da hastalarda halk sağlığı sorunu olarak dönecek. 5 dakikada bir muayene olmaz ama hekim, ücreti alabilmek için çok daha fazla sayıda hastaya daha kısa sürede bakmak zorunda.

BAKAN'IN BAHSETTİĞİ ŞEKİLDE BİR YÖNETMELİK DEĞİL: Sayın Bakan'ın bahsettiği şekilde bir yönetmelik değil. Aile hekimleriyle ilgili de bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Bu ek ödeme yönetmeliği, aile hekimlerini kapsamayan bir yönetmelik. Onunla ilgili bir gelişme yok. Üniversitelerin bir çoğunluğu, ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kaldı. Biz, güvenceli bir çalışma modeli istiyoruz. Şiddetsiz bir çalışma ortamımız olsun istiyoruz. Emekliliğimize yansıyacak, sağlık emekçilerine yakışır bir ücret istiyoruz. Aslında çok basit. Bunu bu kadar karmaşıklaştırarak maalesef algıyla oynanıyor.

MAALESEF HAYAT, HEKİMLER AÇISINDAN SAYIN BAKAN'IN TWEETLERİNDEKİ KADAR SEVİMLİ DEĞİL: Sağlık Bakanlığı'nın 'Ayın 15'inde göreceksiniz' dediği şudur; 'ayın 15'ine kadar köle gibi çalışırsanız eğer, ay sonunda bir önceki aydan biraz daha fazla alabilirisiniz' demek istiyor. Bunun tercümesi bu. Bakanı, tweet atmak yerine bizlerle görüşmeye davet etmiştik daha önce. Bir sonraki ay ne alacağını hiçbir sağlık emekçisi bilmiyor. Maalesef hayat, hekimler açısından Sayın Bakan'ın tweetlerindeki kadar sevimli değil."

YORUMLAR
500
Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı Aile Hekimlerinden Bakan Koca'nın 'Ek Ödeme' Paylaşımına Tepki: 'Yönetmeliği Doktorlar Olarak Okuduk, Ama Anlam Değişikliği Göremedik Bakanım' Aile Hekimlerinden Bakan Koca'nın 'Ek Ödeme' Paylaşımına Tepki: 'Yönetmeliği Doktorlar Olarak Okuduk, Ama Anlam Değişikliği Göremedik Bakanım'
Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı'nın 'Kitap Gibi' Dediği 'Ek Ödeme' Yönetmeliğine Ttb'den Tepki: 'Bizim Taleplerimiz Karşılanmadı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı'nın "Kitap Gibi" Dediği 'Ek Ödeme' Yönetmeliğine Ttb'den Tepki: "Bizim Taleplerimiz Karşılanmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement