Ttb'den Esin Davutoğlu Şenol'a Destek: "Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz" - Son Dakika
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Ttb'den Esin Davutoğlu Şenol'a Destek: "Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz"

02.08.2022 12:15
Ttb'den Esin Davutoğlu Şenol'a Destek: "Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ofisinin kapısına dana dili bırakılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bilimsel gerçekleri ve toplum sağlığını savunmaktan asla vazgeçmeyen Pandemi Çalışma Grubumuzun üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'a dönük saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğimizi vurguluyor; bilim insanlarının yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ofisinin kapısına dana dili bırakılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bilimsel gerçekleri ve toplum sağlığını savunmaktan asla vazgeçmeyen Pandemi Çalışma Grubumuzun üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'a dönük saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğimizi vurguluyor; bilim insanlarının yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz" denildi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dün sosyal medya hesabından; 29 Temmuz günü ofisinin kapısına dana dili bırakıldığını duyurdu.

Daha önce aşı karşıtları tarafından defalarca tehdit edildiğini belirten Davutoğlu Şenol, eylemi gerçekleştiren kişinin kamera kayıtlarından saptandığını ve sosyal medyada Op. Dr. Mustafa Yücel isimli sahte hesabı kullanan Büyük Uyanış Derneği üyesi bir kişi olduğunu belirtti.

Fail ile ilgili emniyet birimlerinin gerekli işlemleri başlattığını ve şahsın sosyal medya hesabının emniyet tarafından takibe alındığını ifade eden Davutoğlu Şenol, kendisi için de koruma talep ettiğini bildirdi.

TTB, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a destek oldu. Açıklama şöyle:

"SALDIRILARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Bilimsel gerçekleri ve toplum sağlığını savunmaktan asla vazgeçmeyen Pandemi Çalışma Grubumuzun üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'a dönük saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğimizi vurguluyor; bilim insanlarının yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz."

TTB paylaşımında, ayrıca; daha önce yayınlanan ve 39 uzmanlık derneği ile 51 Tabip Odası'nın imza attığı "Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız" başlıklı açıklamaya da yer verildi. Ortak açıklama şöyle:

"Bilimsel hiçbir temeli olmayan, bilimsel verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan aşı karşıtlığı ideolojisinin taraftarları, pandeminin başından itibaren özellikle Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Bengi Başer ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef alarak, uzun zamandır sürdürdükleri taciz ve tehdit içerikli saldırılarını son dönemde yoğunlaştırmıştır. Herkes bilmelidir ki toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan bilim insanları asla yalnız değildir. Aşı karşıtlığı üzerinden bilimsel bilgiyi yok sayan, bilgi kirliliği yaratarak toplumda aşı tereddüdüne neden olan ve halk sağlığını tehdit eden bu yaklaşım, son olarak aşı etkinliğine dair yürütülmüş bir çalışmada da görülebileceği üzere1 bir ülkede sadece Aralık 2020- Eylül 2021 arasında 18 yaşının üstünde 27 milyon insanın hastalıktan, 1,6 milyon insanın hastaneye yatıştan ve 235 bin insanın COVID-19 ilişkili ölümden aşı ile korunabildiği gerçeğini reddederek hakikati bulanıklaştırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bilim insanlarına yapılan bu saldırıları kınıyor, bilimin ve bilim insanlarının yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Esin Davutoğlu Şenol, Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb'den Esin Davutoğlu Şenol'a Destek: 'Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ttb'den Esin Davutoğlu Şenol'a Destek: "Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele Edeceğiz" - Son Dakika
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