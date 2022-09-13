Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: "Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: "Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor"

13.09.2022 15:59
Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: "Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u hedef göstererek tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında yaptıkları suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül’de iddianame hazırlandığını duyurdu. TTB, iddianamede Yücel’in tıp fakültesi diploması bulunmaması, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u hedef göstererek tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında yaptıkları suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurdu. TTB, iddianamede Yücel'in tıp fakültesi diploması bulunmaması, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandığını belirtti.

TTB, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 5 Ağustos'ta yaptığı suç duyurusu ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin 6 Eylül'de tamamlandığını açıkladı. TTB'nin konu ile ilgili bugün yaptığı açıklamada iddianameye dair şu bilgiler yer aldı:

YÜCEL, TÜRKİYE'DE RESMİ OLARAK LİSE MEZUNU STATÜSÜNDE

"İddianamede Mustafa Yücel'in gerek adli gerekse idari soruşturma sürecindeki ifadelerine yer verildi. Rusya'da tıp eğitimi aldığına, dört Afrika ülkesinde görev yaptığına ilişkin bir belge sunamayan Yücel, Türkiye ve Rusya'daki faaliyetlerini 'yaşam koçluğu' olarak niteledi. Türkiye'de resmi olarak lise mezunu statüsünde olduğunu da kaydeden Yücel, internet sitesinde pazarlamaya çalıştığı ve kansere çözüm olduğunu iddia ettiği ürünleri hastaların satın alması sayesinde kendisinin firmalardan prim elde ettiğini de itiraf etti.

"TIP FAKÜLTESİ DİPLOMASI YOK, RUHSATSIZ ÜRÜNLER PAZARLAYARAK SUÇ İŞLİYOR"

Mustafa Yücel'in ve pazarladığı ürünün Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarında yer almadığı bilgilerine de yer verilen iddianamede; tüm bu bulgulardan hareketle Yücel'in tıp fakültesi diploması bulunmamasına ve dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandı. Savcılık, Yücel'in Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 11. maddesi ile İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19/1 maddesine muhalefetten cezalandırılması ile Türk Ceza Kanunu 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi."

YORUMLAR
500
Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş
Kaynak: ANKA

Esin Davutoğlu Şenol, Mustafa Yücel, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: 'Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: "Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement