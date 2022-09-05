Ttb: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel'in Sahte Doktor Olduğunu Teyit Etti - Son Dakika
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Ttb: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel'in Sahte Doktor Olduğunu Teyit Etti

05.09.2022 19:18
Ttb: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel'in Sahte Doktor Olduğunu Teyit Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’na, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u tehdit eden Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığını sorduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın Yücel’in hekim olmadığını teyit ettiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdiğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'na, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden Mustafa Yücel'in gerçekten doktor olup olmadığını sorduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın Yücel'in hekim olmadığını teyit ettiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdiğini açıkladı.

TTB, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne birer yazı gönderdiğini duyurdu.

TTB, söz konusu yazılarda, kayıtlarında üye olarak yer almayan Yücel'in hekim olup olmadığının sorulduğunu; Yücel'in ürettiğini iddia ettiği karışımları 'ilaç' olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğunu belirtilerek Yücel hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ettiğini bildirdi. TTB'nin açıklamasında, söz konusu yazılara gelen yanıtlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"SAĞLIK BAKANLIĞI, ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL'U TEHDİT EDEN MUSTAFA YÜCEL'İN SAHTE DOKTOR OLDUĞUNU TEYİT ETTİ"

"Mustafa Yücel hakkında daha önce de benzer şikayetlerle başvurular geldiğini aktaran Bakanlık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hem ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurduğunu hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirimde bulunduğunu belirtti. Erişim engeli taleplerinin reddedildiğini ileten Bakanlık, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da yaptığı inceleme sonrası hem ilgili internet sitesine erişim engeli başvurusu yaptığını hem de suç duyurusunda bulunduğu bilgisi de yazıda yer aldı. Mustafa Yücel'in hekim olmadığını da teyit eden Sağlık Bakanlığı, Yücel'in faaliyet gösterdiğini iddia ettiği ülkelerin sağlık otoritelerine birer yazı yazıldığını, bundan sonraki süreçte de ilgili idari ve adli sürecin takip edileceğini aktardı."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ttb: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel'in Sahte Doktor Olduğunu Teyit Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ttb: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel'in Sahte Doktor Olduğunu Teyit Etti - Son Dakika
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