Ttb: "Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür! - Son Dakika
Üye Girişi

Ttb: "Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür!

15.08.2022 14:09
Ttb: "Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız 'Beyaz Reform' değil, 'Beyaz Çöküş'tür!" açıklamasını yaptı.

TTB, bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Tıp fakültelerine yapılan yerleştirmelerde taban puanlarda büyük bir düşüş yaşandığına dikkat çeken TTB, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız 'Beyaz Reform' değil, 'Beyaz Çöküş'tür!"

YORUMLAR
500
Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: 'İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın' Ttb'den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'na: 'İntörn Hekim ve Diş Hekimlerine Ücret Düzenlemesi İçin TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrılsın'
Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ttb: 'Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür! - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ttb: "Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement