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Türk Tabipleri Birliğinden "aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim" çağrısı - Son Dakika

Türk Tabipleri Birliğinden "aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim" çağrısı

03.07.2021 15:18
Türk Tabipleri Birliğinden

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Aşı için toplumsal, küresel dayanışmayı artırmak hepimizin sorumluluğudur.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Aşı için toplumsal, küresel dayanışmayı artırmak hepimizin sorumluluğudur. Aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim." dedi.

Türk Tabipleri Birliğinin CerModern'de gerçekleştirilen 73. Büyük Kongresi sırasında üyeler, "Tedirgin Olma Aşı Ol" yazılı pankart ile basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, salgının devam ettiğini ve rehavete kapılma zamanı olmadığını belirterek, küresel düzeyde de Türkiye'de de salgının henüz kontrol altına alınmadığını söyledi.

Son dönemde artan aşı oranlarıyla ilgili haberlerin toplumun aldatılmasına aracılık ettiğini ileri süren Fincancı, toplum bağışıklığı için nüfusun yüzde 70'inin iki doz aşıyla bağışık hale getirilmesi gerektiğini ancak ülkede bu hedefin oldukça gerisinde olunduğunu savundu.

Fincancı, en kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğunu belirterek, herkese hızlı, etkili ve güvenli aşı yapılması için kamunun tüm olanaklarının harekete geçirilmesi gerektiğini söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

Aşının sadece Türkiye için değil Türkiye'nin yakın komşuları ve dünya için de kritik önemde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine dikkati çeken Fincancı, "Herkes güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz. Aşı için toplumsal, küresel dayanışmayı artırmak hepimizin sorumluluğudur. Aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim." diye konuştu.

Fincancı, şunları kaydetti:

"Önlemlerin tamamen kaldırıldığı bu dönemde bir kez daha hatırlatıyoruz, pandemi devam ediyor. Rehavete düşürmeye çalışanlara, algı yöneticilerine toplum aldanmamalıdır. Sağlık Bakanlığına, gerçekle yüzleşmeden, salgın kontrolünde sağlık emekçileri ve örgütleriyle birlikte hareket etmeden başaramayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Önlemleri almaya devam etmenin, toplumsal önlemlerin yaşama geçirilmesi için baskı oluşturmanın ve bu konuda sesimizi yükseltmenin önemli olduğunu biliyoruz."

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, COVIRAN Bereket, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliğinden 'aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim' çağrısı - Son Dakika


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