Son Dakika Haberleri: Türk Taekwondoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 10 Madalya

Türk Taekwondoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 10 Madalya

24 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular 10 madalya kazandı.

Türk Taekwondoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 10 Madalya, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular 10 madalya kazandı. 

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen 4'üncü Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapıldı. Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Artı 65 kategorisinde Musab Aydın birinci olurken, aynı kategoride Aziz Mert Sağlam ve Faikcan Memiş üçüncülüğü paylaştı. A53 kategorisinde Emre Sırakaya ile A57 kategorisinde Ersin Yılmaz ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. A41 kategorisinde Tahir Emin Çakılkaya, A49 kategorisinde Berkay Erer, A61 kategorisinde Rahmet Baran Şimşek ve A65 kategorisinde Yusuf Efe Sen ile Adil Berk Kul üçüncülük elde etti.

Avrupa Başkanlık Kupası ikinci gününde genç bayanlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. Turnuva 12 Şubat'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:45 Kaynak: DHA

serik, Avrupa, Spor
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