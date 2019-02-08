Türk Taekwondoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 10 Madalya
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular 10 madalya kazandı.
Antalya
'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Avrupa
Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde yıldız erkeklerde Türk sporcular 10 madalya kazandı. Türkiye
Taekwondo Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek
turizm merkezinde düzenlenen 4'üncü Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapıldı. Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Artı 65 kategorisinde Musab Aydın
birinci olurken, aynı kategoride Aziz Mert Sağlam
ve Faikcan Memiş üçüncülüğü paylaştı. A53 kategorisinde Emre Sırakaya ile A57 kategorisinde Ersin Yılmaz ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. A41 kategorisinde Tahir Emin Çakılkaya, A49 kategorisinde Berkay
Erer, A61 kategorisinde Rahmet Baran Şimşek ve A65 kategorisinde Yusuf Efe Sen ile Adil Berk Kul üçüncülük elde etti.
Avrupa Başkanlık Kupası ikinci gününde genç bayanlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. Turnuva 12 Şubat'ta sona erecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:11 Kaynak: DHA
DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı
Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor
Mehmet Ali Erbil'e Doğum Gününde Ali Koç Sürprizi
Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım