Üye Girişi
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor

16.11.2021 11:04
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi bünyesinde havacılığa gönül vermiş öğrencilerin kurduğu takım, hazırladıkları projeyle, 6-7 Kasım'da Brezilya'da çevrim içi düzenlenen "Latin American Space Challenge Roket ve Model Uydu Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'ye ikincilik getirdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi bünyesinde havacılığa gönül vermiş öğrencilerin kurduğu takım, hazırladıkları projeyle, 6-7 Kasım'da Brezilya'da çevrim içi düzenlenen "Latin American Space Challenge Roket ve Model Uydu Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'ye ikincilik getirdi.

Öğrencilerin "Eurasia Space Systems" ismini verdiği takım, 8 ülkeden 51 takımın katıldığı yarışmadaki iki Türk ekibinden biri oldu.

"The Future" adlı proje aşamasındaki roketle 3 bin metre katı yakıt kategorisinde ikinciliği kazanan takım, haziran ayında Amerika'da düzenlenecek dünyanın en büyük üniversiteler arası roket yarışmasında da başarılı olmayı hedefliyor.

Yaşadıkları gururu AA muhabirine anlatan THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Eurasia Space Systems Takımı Danışmanı Prof. Dr. İlknur Tunç, elde ettikleri başarının hem kendilerini hem de Türkiye'yi onurlandırdığını belirtti.

Takımın proje oluşturmak, roket tasarımı, üretimi aynı zamanda da teknolojiye hizmet etme amacıyla kurulduğunu ifade eden Tunç, şu bilgileri verdi:

"Tematik bir üniversiteyiz, dolayısıyla çalışma alanlarımız, projelerimiz de çoğunlukla savunma sanayine yönelik oluyor. Roket de onlardan bir tanesi. Ülkemiz, kritik teknolojileri millileştirme hamlesi çabası içerisinde. Biz de bu çabaya destek olmaya, öğrencilerimizi de bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk aşamada grupça haziran ayında Amerika'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük üniversiteler arası roket yarışmasında yine aynı başarıyı göstermek. Bunun için üniversite olarak, danışman olarak öğrencilerimizin yanındayız."

"Kaliteli raporun etkisiyle dereceye girdik"

Takım kaptanı Doğuş Yiğit de, dünya çapında düzenlenen birçok yarışmaya katıldıklarını dile getirerek, üyelerin her birinin farklı alanlarda çalıştığını aktardı.

Rapor düzenleyicisinden teknik elemana kadar birçok alanda arkadaşlarının olduğunu belirten Yiğit, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde en büyük çalışma sıkıntımız uzaktan çalışma oldu. Bunu da kendi içimizde kurumsal bir yapı oluşturarak aştık. Kurumsal yapıda şöyle bir süreç işledik, her ekip kendi kısmından sorumlu ve bazı üniversitelere bazı görevler verdik. Bu üniversiteler kendi işlerindeki görevleri yerine getirdi ve en son roketi birleştirdik. Roketimiz bize başarıyı getirdi. Aslında dereceyi beklemiyorduk çünkü yarışmada beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. Ama gerçekten güzel bir rapor yazdığımız için yazdığımız kaliteli raporun etkisiyle dereceye girdik."

"Bu durum bizi çok motive etti"

Takımın yapısal analiz sorumlusu Ayşenur Pektaş ise elde ettikleri derecenin takımın özverili ve uyumlu çalışmasıyla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Yazılım üzerinden yaptığımız projeyi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu tasarımın, başka alanlarda kullanılmak üzere üretiminin gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Zaten şu anda da üretim aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonucunu internet ortamında canlı yayında açıklandığını ve o an takım üyelerinin her birinin kendi evlerinde olduğunu anlatan Pektaş, şöyle konuştu:

"Sonuç açıklanınca inanılmaz mutlu olduk. Hepimiz birbirimize ulaşmaya çalıştık. Bu durumun nasıl olduğunun analizlerini yaptık. Bu sürecin bize çok faydası olduğunu da düşünüyorum. Bu durum bizi çok motive etti, devam eden yarışmalara da daha istekli şekilde çalışmalarımızı sürdürmemize sebep oldu. Özellikle havacılık ve uzay alanı, genç arkadaşlarımız tarafından ülkemizde TEKNOFEST gibi önemli festivaller sayesinde son zamanlarda çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilginin giderek artması çok önemli bir şey. Roket üzerine konuşursak mesela, onun atışını görmek, belirli bir irtifaya çıktığını görebilmek bir mühendis adayının mezun olmadan önce fark etmesi, onun keyfine varması kesinlikle motive edici. Herkesin böyle projelerde yer almak için çabasının olması güzel."

"Yetkili kişilerin desteklerini bekliyoruz"

Takımın aviyonik sistemler ve iletişim sorumlusu Ömer Faruk Çelik de elde ettikleri başarının hem kendileri hem de Türkiye için çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Çok daha önemli gördükleri yarışma ve projelerin olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim için hedefler hiçbir zaman bitmiyor, her zaman daha iyisini hedefliyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki ödülleri almak için daha da hırslı çalışmak daha da özverili bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Amerika'daki yarışma için bu tasarımlarımızdan yola çıkarak üretim sürecine başlamış bulunuyoruz. Üretim, ulaşım gibi konular desteğe ihtiyacımız olan, bizim çok çalıştığımız, büyük başarılar elde etmek istediğimiz konular. Çalışmalarımızın yanı sıra başarıları elde edebilmek için de yetkili kişilerin desteklerini her zaman bekliyoruz. İnşallah başarılarımızın devamı gelecek."

Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor

Türkiye, Roket, Türk, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı 11:16 Portekiz'i yenip Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları dev primi çocuklara bağışladı Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe 10:27 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
7 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü! Video izlediği sırada bir anda yere yığıldı 7 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü! Video izlediği sırada bir anda yere yığıldı         
10:00
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:27:35. #1.13#
SON DAKİKA: Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement