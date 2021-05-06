Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek

Dün akşam Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Chelsea kupanın sahibi olursa Türkiye'nin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi Grupları'na katılmak için eleme oynamak zorunda kalabilir. İngiltere Premier Lig'de 4. sırada bulunan Chelsea'nin konumunu kaybetmesi halinde Türk takımları için tehlike çanları çalacak.

PUAN SİSTEMİ ZORA SOKUYOR

Puan sistemine göre Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alan takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek bir pozisyonda olması gerekiyor. Aksi durumda Chelsea İngiltere'den bilet almadan Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanı ile turnuvaya katılacak. Bunun sonucunda Türkiye şampiyonu da eleme oynamak zorunda kalabilir.

KULÜPLERİN BAŞARISIZLIĞI

Son yıllarda Türkiye Süper Ligi kulüpleri Avrupa'da kayda değer bir başarı gösteremedi. Türk kulüpleri kalibre olarak kendinden düşük takımlara elenerek Avrupa katsayı sisteminde kendini ateşe attı. Şampiyon takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.