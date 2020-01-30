Türk takımları, voleybolda Avrupa kupalarında sahaya çıktı

Türkiye'yi 2020 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkekler kategorisinde temsil eden Halkbank, Arkas Spor, Spor Toto ve Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa sahnesinde sahaya çıktı.



Türk takımlarının bu hafta Avrupa kupalarında oynadıkları mücadelelerden aldıkları sonuçlar şöyle:



Halkbank - Jastrzebski Wegiel: 0-3



2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25'lik setlerle 0-3 mağlup oldu. Halkbank, C Grubu'ndaki beşinci maçında 12 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın VC Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.



Galatasaray - C.S.M. Arcada Galati: 3-0



2020 Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray, 8'li Finaller Turu ilk maçında TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştığı Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 (26-24, 25-21, 25-20) mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Bu maçın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi durumunda ise; son 16 turunda Arkas Spor - United Volleys Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



United Volleys Frankfurt - Arkas Spor: 2-3



2020 Erkekler CEV Kupası Arkas Spor, 8'li Finaller turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi United Volleys Frankfurt karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak tur için büyük bir avantaj elde etti. Fraport Arena'da oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-16, 18-25, 20-25 ve 12-15 şeklinde sonuçlandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.



Aluron Virtu CMC Zawiercie - Spor Toto: 3-0



2020 Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto, son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Aluron Virtu CMC Zawiercie takımına 25-13, 25-11 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu. Rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Spor Toto, turu geçmesi durumunda çeyrek finalde VK ez Karlovarsko - ACS Volei Municipal Zalau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL