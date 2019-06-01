Son Dakika Haberleri: Türk takımlarından Reyes için başsağlığı mesajları
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Türk takımlarından Reyes için başsağlığı mesajları

1 saat önce

İSTANBUl (AA) - İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Türk takımlarından Reyes için başsağlığı mesajları, System.String[]
İSTANBUl (AA) - İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamasında, "Jose Antonio Reyes'in ölümünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray ailesi olarak futbolcunun ailesine, yakınlarına ve Sevilla kulübüne başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü ise, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz zor zamanlarda, Jose Antonio Reyes'in ailesi, arkadaşları ve Extremadura UD ile beraber." paylaşımında bulundu.
Futbolcusu Josef Sural'ı 29 Nisan'da trafik kazası sonucu kaybeden Alanyaspor Kulübü de Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jose Antonio Reyes'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde uyu Reyes." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Galatasaray, Jose Antonio Reyes, Spor
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