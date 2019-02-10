Son Dakika Haberleri: Türk Takımlarının Son Anda Elinden Kaçırdığı Ünlü Futbolcular

Türk Takımlarının Son Anda Elinden Kaçırdığı Ünlü Futbolcular

50 dakika önce

Merhaba, bu videoda Türk Takımlarının elinden son anda kaçırdığı futbolcuları izleyebilirsiniz.

Merhaba, bu videoda Türk Takımlarının elinden son anda kaçırdığı futbolcuları izleyebilirsiniz. Videoda Mohamed Salah, Hazard ve Mesut Özil gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:17 Kaynak: Youtube

Mesut Özil, Mohamed Salah, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Geliyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Takımlarının Son Anda Elinden Kaçırdığı Ünlü Futbolcular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]