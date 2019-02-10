Türk Takımlarının Son Anda Elinden Kaçırdığı Ünlü Futbolcular
50 dakika önce
Merhaba, bu videoda Türk Takımlarının elinden son anda kaçırdığı futbolcuları izleyebilirsiniz.
Merhaba, bu videoda Türk Takımlarının elinden son anda kaçırdığı futbolcuları izleyebilirsiniz. Videoda Mohamed Salah
, Hazard ve Mesut Özil
gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:17 Kaynak: Youtube
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